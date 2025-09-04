Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, și-a prezentat recent planul ambițios de a transforma țara într-o societate complet digitalizată, fără numerar, până la sfârșitul acestui deceniu.

La mijlocul lunii iulie, el a explicat că toate tranzacțiile financiare ar urma să fie complet digitale și că instrumentele necesare pentru a atinge acest obiectiv există deja. Rama a subliniat că, dacă foaia de parcurs este trasată corect, obiectivul este realizabil și ar elibera Albania de practicile învechite care complică viața de zi cu zi, potrivit Deutsche Welle.

„Ceea ce este nevoie este o perfecționare mai amplă. Cred că, dacă reușim să trasăm corect foaia de parcurs, acest obiectiv este pe deplin realizabil și va elibera țara de povara grea a practicilor învechite și a ineficiențelor care îngreunează viața de zi cu zi”, spune acesta.

Însă planul ridică semne de întrebare, mai ales în rândul populației. O femeie de 62 de ani din Tirana, spune că preferă să folosească numerarul în viața de zi cu zi, menționând că utilizează cardul bancar doar pentru retragerea salariului de la bancomat. Aceasta reflectă atitudinea majorității albanezilor, care nu sunt obișnuiți cu plata digitală la cumpărături sau în servicii zilnice.

Experții avertizează că obiectivul poate fi mai greu de atins decât pare. Arben Malaj, fost ministru al finanțelor și economiei, consideră că ambiția lui Rama este mai degrabă populistă. El atrage atenția asupra provocărilor: un procent mare din populație trăiește în zone rurale, iar remiterile financiare ale emigranților ajung adesea prin canale informale. De asemenea, Malaj subliniază necesitatea unor investiții masive în securitatea cibernetică.

Specialiști în domeniu, precum Besmir Semanaj, consideră planul nu doar nerealist, ci și periculos, amintind de atacurile cibernetice majore asupra instituțiilor guvernamentale din 2022 și 2024. Potrivit acestuia, Albania nu dispune de infrastructura necesară pentru a proteja o economie complet digitală, spre deosebire de țări precum Suedia sau Norvegia, care mențin un minim de numerar din motive de securitate și pregătire în caz de urgență.

Și mediul de afaceri se declară reticent. Un manager de hotel din Tirana, subliniază că turiștii străini preferă cardurile, în timp ce albanezii continuă să folosească numerarul, ceea ce implică costuri suplimentare pentru tranzacțiile cu carduri.

El atrage atenția asupra micilor întreprinderi care operează exclusiv cu numerar, cum ar fi fermierii locali, și avertizează că planul guvernamental ar putea să le scoată din afaceri.

Potrivit acestuia, obiectivul guvernului nu este definit clar și nu poate fi măsurat. El consideră că Albania va avea nevoie de studii aprofundate, implicarea instituțiilor, mediului academic și a grupurilor de interese înainte de a stabili termene concrete pentru o tranziție reală spre o economie fără numerar.