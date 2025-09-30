Tichetele de creșă reprezintă bilete de valoare acordate lunar angajaților, având scopul de a contribui parțial sau integral la plata taxelor pentru creșă sau servicii de educație timpurie antepreșcolară. Ele sunt disponibile exclusiv în format electronic și pot fi folosite doar pentru achitarea taxelor la creșa copilului. Începând cu octombrie 2025, plafonul lunar al acestor tichete este de 710 lei.

Valoarea nominală a tichetului se ajustează în funcție de indicele inflației, având ca perioadă de referință luna ianuarie 2019, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 165/2018. Fiecare semestru este format din șase luni calendaristice, începând cu februarie 2019.

La momentul aplicării legii, valoarea maximă a tichetului lunar era de 450 lei, iar pentru semestrul I 2025 aceasta a fost stabilită la 670 lei. Pentru semestrul II al anului 2025, începând cu luna octombrie, suma lunară acordată prin tichete de creșă a fost majorată la 710 lei, conform art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018, aprobată prin HG nr. 1045/2018.

Art. 2. – Această valoare nominală se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I 2026, adică februarie și martie 2026. Odată ce se întorc din concediul pentru creșterea copilului, angajații pot beneficia de aceste tichete. După cum prevede legea: „Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.”

Tichetele pot fi folosite la creșe sau la alte entități de educație timpurie antepreșcolară, publice sau private, ori cu bone autorizate conform Legii nr. 167/2017. Angajații care primesc stimulent de inserție pot beneficia și de tichete de creșă, legea permițând cumulul acestor avantaje, însă doar unul dintre părinți poate beneficia de tichete.

Aceste bilete de valoare există doar în format electronic, iar banii nu ajung direct la angajați, pentru a se asigura că sunt folosiți conform destinației: „Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul.”

Aspecte fiscale ale tichetelor de creșă 2025:

De la 1 octombrie 2025, plafonul este de 710 lei, valabil și pentru ultimele trei luni ale anului 2025 și pentru primele două luni din 2026; acesta se ajustează anual, de regulă cu câteva zeci de lei;

Tichetele reprezintă avantaje salariale impozabile cu 10% aplicat asupra valorii nominale;

Nu sunt datorate contribuții sociale obligatorii;

Sumele ce depășesc plafonul de 710 lei vor fi impozitate;

Nu se includ în plafonul de 33% prevăzut pentru alte beneficii;

Din perspectiva impozitului pe profit, aceste tichete sunt deductibile ca cheltuieli sociale, până la 5% din cheltuielile cu salariile.

Conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 165/2018: „Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă… pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă… și se suportă integral de către angajator.”

Astfel, părinții nu pot folosi aceste sume după bunul plac; prestatorii serviciilor trebuie să aibă contracte cu unitățile emitente de tichete.

Normele stabilesc și obligația angajatorilor de a informa angajații cu privire la creșele și entitățile cu care emitentul tichetelor are contracte.

De asemenea, „unităţile emitente ale tichetelor de creşă solicită de la angajatori datele de identificare ale creşelor/entităţilor asimilate acestora în care angajaţii au copii înscrişi, în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii.”

Contractele între emitent și creșă/entitate asimilată se pot încheia doar dacă aceasta are personalitate juridică sau face parte dintr-o structură juridică existentă.