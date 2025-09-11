Conform Institutului Național de Statistică (INS), România a exportat în 2024 produse din tutun în valoare de peste 2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de circa 360 de milioane de euro comparativ cu anul precedent. Evoluția este relevantă pentru economia națională, deoarece sectorul tutunului generează o contribuție semnificativă la balanța comercială, sprijinind stabilitatea financiară și crearea de locuri de muncă.

Volumul exporturilor de produse din tutun a înregistrat o creștere susținută în ultimii cinci ani, ajungând de la 1,37 miliarde de euro în 2020 la peste 2 miliarde de euro în 2024, conform datelor INS. Această evoluție reflectă o cerere constantă pe piețele externe și capacitatea producătorilor români de a livra volume mari de produse.

Valoarea importurilor de tutun brut și prelucrat a fost de aproximativ 468 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că sectorul contribuie pozitiv la balanța comercială cu peste 1,5 miliarde de euro, față de 1,2 miliarde de euro în 2023. Această dinamică confirmă rolul strategic al industriei în menținerea unui echilibru favorabil între exporturi și importuri.

Potrivit INS, produsele din tutun au reprezentat în 2024 aproape jumătate din exporturile totale de produse alimentare, băuturi și tutun. Această proporție subliniază importanța sectorului ca factor de competitivitate pe piețele internaționale și contribuie la creșterea vizibilității României în lanțurile globale de aprovizionare.

BAT România, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din țară, exportă aproximativ 70% din produsele fabricate la fabrica din Ploiești, care reprezintă a doua cea mai mare unitate a grupului din Europa.

Până în prezent, investițiile în această unitate au depășit 500 de milioane de euro, consolidând poziția companiei pe plan internațional.

„Succesul în afaceri se măsoară cel mai adesea în cifre și suntem mândri că de peste 25 de ani contribuim la dezvoltarea economiei locale, susținem exporturile care stimulează balanța comercială a țării și comercializăm produse pe care consumatorii noștri le așteaptă, în mod responsabil și la standarde înalte de calitate. Dar succesul în afaceri înseamnă și oameni, comunități și viitorul pe care îl construim împreună. Un investitor puternic generează locuri de muncă și oportunități economice, dar și investiții în dezvoltarea oamenilor și a comunităților noastre. Continuăm aceste investiții și ne bazăm pe dialogul deschis și cooperarea susținută cu factorii decizionali și de reglementare, pentru că doar lucrând împreună putem crea un mediu de afaceri sustenabil, în care atât companiile, cât și societatea să poată prospera”, a declarat Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud – Est în cadrul BAT și Director General BAT România.

Compania deține o cotă de piață de peste 50% și este primul producător din România care oferă toate cele trei categorii de produse cu nicotină cu risc redus*: produse moderne pentru uz oral, dispozitive pentru vapat și consumabile pentru glo.

Prin aceste produse, BAT își menține angajamentul față de economia românească și rămâne unul dintre cei mai mari investitori străini, contribuind semnificativ la bugetul de stat.

În primii 25 de ani de prezență locală, BAT a generat un impact total de peste 125 de miliarde de euro în economie, din care 24 de miliarde de euro au reprezentat contribuții directe la bugetul de stat. În 2024, contribuția companiei la bugetul public s-a ridicat la aproximativ 11,5 miliarde de lei sub formă de taxe și accize.

Fabrica din Ploiești se remarcă și prin certificările obținute pentru managementul durabil al resurselor, inclusiv certificarea AWS pentru apă.

Un procent de 66% din energia utilizată provine din surse regenerabile, iar 100% din deșeuri sunt reciclate sau coincinerate. Reducerea amprentei de carbon cu 17% față de 2020 și economisirea a 33.000 m³ de apă subliniază angajamentul companiei pentru protecția mediului.

Astfel, investițiile BAT în tehnologii durabile și managementul eficient al resurselor contribuie la dezvoltarea comunităților locale și reduc impactul asupra mediului. Compania menține un dialog constant cu autoritățile și comunitatea pentru a asigura o producție responsabilă și sustenabilă.

Exporturile românești de tutun continuă să fie un pilon important al economiei, oferind oportunități de creștere pe piețele externe. Volumul exporturilor și valoarea adăugată pentru balanța comercială indică o dezvoltare stabilă și predictibilă a sectorului.

Piața produselor cu nicotină cu risc redus se dezvoltă treptat, iar BAT își menține strategia de a sprijini tranziția consumatorilor către alternative care nu implică arderea tutunului. Prin investiții continue în fabrici și tehnologii moderne, compania contribuie la menținerea competitivității României pe plan internațional.

Datele oficiale confirmă astfel că industria tutunului rămâne un sector cu importanță economică majoră, cu efecte semnificative asupra exporturilor, veniturilor bugetare și dezvoltării regionale, menținând totodată standarde ridicate de sustenabilitate și responsabilitate socială.