În primele minute după producerea unui accident rutier, rolul martorilor devine esențial. De modul în care aceștia reacționează depind siguranța victimelor și eficiența intervenției echipajelor specializate. Oprirea mașinii într-un loc sigur, apelarea imediată a numărului de urgență 112, semnalizarea zonei și evaluarea rapidă a stării victimelor sunt măsuri obligatorii. În paralel, legislația impune sancțiuni clare pentru cei care nu respectă aceste obligații, iar pedepsele pot ajunge până la ani de închisoare.

Martorii trebuie să își oprească mașina în condiții de siguranță, pentru a evita producerea altor accidente. Este obligatorie pornirea luminilor de avarie, purtarea vestei reflectorizante și montarea triunghiurilor de avertizare la o distanță suficientă. Aceste măsuri au rolul de a preveni alte evenimente rutiere în lanț.

După securizarea zonei, apelarea numărului unic de urgență 112 devine prioritară. Operatorului trebuie să i se comunice cu exactitate locul producerii accidentului, numărul de victime și, dacă este posibil, starea acestora.

Detalii suplimentare precum scurgeri de combustibil, fum sau pericol de incendiu pot ajuta echipajele să intervină rapid și eficient. Orientarea corectă în teren este esențială.

„Sfat: Când te deplasezi cu mașina (și nu numai), este bine să încerci să te orientezi în spațiu (uneori GPS-ul ne face să uităm unde suntem exact)”, transmit specialiștii în situații de urgență.

După apelarea autorităților, următorul pas este evaluarea victimelor. Metoda recomandată de specialiști este algoritmul Conștiență – ABC:

A: airway (cale aeriană),

B: breathing (respirație),

C: circulation (circulație).

Dacă victima este conștientă, martorii trebuie să o calmeze și să îi transmită că ajutorul este pe drum. În cazul unei sângerări masive, se recomandă oprirea hemoragiei prin compresie, iar dacă persoana intră în stop cardiorespirator, poate fi aplicat masaj cardiac până la sosirea echipajului medical.

Victimele nu trebuie mutate decât dacă există un risc imediat, cum ar fi izbucnirea unui incendiu. Mutarea nejustificată a unei persoane rănite poate duce la agravarea leziunilor.

„Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, până la sosirea salvatorilor se recomandă decuplarea bornelor de la bateria mașinii și să se pregătească stingătoarele din dotarea autoturismelor oprite pentru a putea fi folosite în eventualitatea izbucnirii unui incendiu”, se arată în recomandările oficiale.

Deși intenția martorilor este să ajute, unele gesturi pot avea consecințe dramatice. Una dintre cele mai frecvente greșeli este transportarea victimelor către spital fără echipamente medicale.

Greșeli pe care martorii la un accident rutier la fac adesea:

Mobilizează victimele de la faţa locului pentru a le transporta cât mai repede la spital, fără a aştepta sosirea echipajelor medicale.

Extrag sau mobilizează victimele din mașinile avariate, cu toate că nu există un pericol imediat pentru acestea.

Nu țin cont de siguranța salvatorului și se expun pericolelor.

Nu anunță accidentul în timp util sau nu furnizează date suficiente dispecerului 112.

La fel de periculoasă este extragerea victimelor din vehicule atunci când nu există un pericol imediat. În absența riscului de incendiu sau explozie, aceste persoane trebuie să rămână în autoturisme până la sosirea echipajelor SMURD sau Ambulanță.

Martorii își pun viața în pericol atunci când nu iau măsuri minime de siguranță pentru ei înșiși. Intrarea într-o zonă periculoasă, blocarea carosabilului sau ignorarea pericolelor din jur pot duce la accidente suplimentare.

De asemenea, neanunțarea promptă a accidentului sau transmiterea unor informații incomplete la 112 încetinește intervenția echipajelor.

Pe lângă obligațiile practice din teren, legislația stabilește sancțiuni clare pentru cei care nu respectă regulile. Codul Rutier și Ordonanța de Urgență 195/2002 prevăd atât amenzi contravenționale, cât și pedepse penale, în funcție de gravitatea faptelor.

Situații sancționabile conform legislației:

Neoprirea la locul accidentului: dacă un șofer implicat într-un accident cu victime nu oprește și nu anunță autoritățile, riscă dosar penal pentru părăsirea locului accidentului.

Neanunțarea imediată a accidentului la 112: în cazul unui eveniment grav, martorii care nu apelează numărul unic de urgență pot primi amenzi, pentru că întârzie intervenția echipajelor.

Părăsirea locului accidentului fără acordul poliției: chiar și un martor poate fi tras la răspundere dacă a furnizat declarații, dar pleacă înainte ca poliția să finalizeze procedurile.

Obstrucționarea traficului sau a intervenției: plasarea mașinii într-un loc periculos sau refuzul de a respecta indicațiile poliției ori ale salvatorilor poate atrage sancțiuni contravenționale.

În cazul martorilor, sancțiunile sunt de obicei contravenționale și se traduc în amenzi. Însă pentru șoferii implicați direct în accidente cu victime, legea prevede pedepse penale.

„Nerespectarea acestor obligații poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani, conform Art. 89 din Ordonanța de Urgență 195/2002. De asemenea, se poate reține răspunderea penală chiar dacă intervenția medicală necesară a victimelor este doar pentru o zi.”

Există situații în care extragerea victimelor din autoturisme devine obligatorie. Atunci când există pericol de incendiu sau explozie, evacuarea trebuie realizată cu atenție maximă. Salvatorii trebuie să verifice dacă picioarele persoanei nu sunt prinse de pedale, să desprindă centura de siguranță și să mențină capul în ax pe tot parcursul manevrei.

Victima trebuie trasă ușor, cu sprijin pe braț și pe curea, astfel încât coloana vertebrală să rămână aliniată.

„Odată scoasă din mașină, așezarea victimei pe sol impune de asemenea respectarea anumitor reguli cu foarte mare strictețe și anume: capul va fi menținut în permanență în ax”, subliniază recomandările oficiale.

Improvizarea unei imobilizări cervicale cu haine rulate sau alte obiecte este esențială până la sosirea echipajelor medicale. Ulterior, martorii pot verifica pulsul și respirația victimei și, dacă este cazul, pot aplica manevre de resuscitare.

Prezența mai multor persoane la locul unui accident poate fi un avantaj major, cu condiția ca acestea să colaboreze. Unele persoane pot securiza zona, altele pot calma victimele, iar altele pot pregăti stingătoare sau materiale pentru imobilizare.

„În eventualitatea în care la fața locului sunt mai mulți cetățeni, până la sosirea echipajelor de intervenție profesioniste, solicitați acestora să vă ajute în derularea acțiunilor menționate anterior”, recomandă specialiștii.

O bună organizare a martorilor și respectarea indicațiilor autorităților contribuie la evitarea unor riscuri suplimentare și la creșterea șanselor de supraviețuire ale victimelor.