Primăria București anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru a fluidiza traficul înainte de începerea școlii 2025–2026. Polițiștii locali și Brigada Rutieră vor ajuta la dirijarea traficului, iar oprirea și staționarea pe bulevarde mari va fi interzisă.

Măsuri privind traficul:

Nu se va opri și nu se va staționa pe prima bandă de circulație pe șoseaua Mihai Bravu – Ștefan cel Mare;

Nu se va opri și nu se va staționa pe prima bandă de pe Bd. Ferdinand I și Bd. Pache Protopopescu;

Parcările de pe Bd. Chișinău vor fi reorganizate, astfel încât să fie două benzi pentru trafic;

În zonele cu lucrări mari, parcările publice vor fi suspendate și oprirea va fi interzisă (ex.: Bd. Ion Mihalache între Piața Victoriei și Bd. Banu Manta), pentru a crea o bandă suplimentară;

Se vor lua măsuri pentru a împiedica mașinile să intre pe benzile pentru transportul public (ex.: Bd. Unirii, Șos. Aviatorilor, Bd. Magheru).

În celelalte intersecții aglomerate, poliția locală și Brigada Rutieră vor dirija traficul după același plan.

Începând cu 8 septembrie, polițiștii vor fi în jurul a cinci școli pentru a asigura siguranța și pentru a menține traficul fluid în intersecțiile:

Șos. Chitilei cu Bd. Bucureștii Noi

Șos. Mihai Bravu cu Șos. Iancului

Șos. Mihai Bravu cu Bd. Ferdinand I

Șos. Ștefan cel Mare cu Str. Lizeanu

Administrația Străzilor a făcut mai multe lucrări în jurul școlilor și liceelor:

a schimbat indicatoarele rutiere și limitatoarele de viteză;

a pus stâlpișori pe trotuare;

a verificat semafoarele;

a montat garduri de protecție la Școala „George Călinescu”, Colegiul „Iulia Hașdeu” și Colegiul „Victor Babeș”.

De asemenea, au fost marcate zeci de treceri de pietoni în zonele altor școli și licee, printre care: Liceul „Ion Barbu”, Colegiul „Grigore Moisil”, Liceul „Marin Preda”, Școala nr. 163, Școala „Regina Maria”, Grădinița 54 și Liceul „Mircea Vulcănescu”.

Pentru a ajuta părinții și a face traficul mai fluent, Primarul General, Stelian Bujduveanu, a cerut ca programul angajaților Primăriei să fie decalatat. Astfel, părinții au timp să își ducă copiii la școală și să ajungă la serviciu.