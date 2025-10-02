European Gaming and Betting Association (EGBA), principala organizație care reprezintă interesele operatorilor de jocuri de noroc în relația cu instituțiile Uniunii Europene, a anunțat aprobarea de către Comitetul European de Standardizare (CEN) a proiectului de standard european privind indicatorii de risc în jocurile de noroc. Este primul document de acest fel la nivel european, menit să ofere un cadru comun pentru identificarea și prevenirea comportamentelor de joc cu potențial periculos.

La acest proces a contribuit în mod semnificativ Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND), care este membră a ASRO – Asociația de Standardizare din România – din 2022. Prin implicarea sa în cadrul ASRO, AOJND a sprijinit permanent inițiativele privind responsabilitatea în jocurile de noroc și a militat pentru includerea unor norme unitare de protecție a jucătorilor la nivel european.

„AOJND a susținut crearea standardului privind indicatorii de risc încă de la început și suntem recunoscători că Asociația și-a asumat un rol principal în discuțiile din România pentru realizarea acestui proiect”, a declarat Maarten Haijer, Secretar General al EGBA.

În același context, Odeta Nestor, președintele AOJND, a evidențiat importanța colaborării transnaționale:

“Suntem mândri că AOJND, prin implicarea activă în cadrul ASRO, a contribuit la dezvoltarea acestui standard european privind indicatorii de risc în jocurile de noroc. Colaborarea transnațională și schimbul de expertiză ne arată că protecția jucătorilor poate fi eficient consolidată atunci când lucrăm împreună. Acest standard reprezintă un pas important pentru promovarea jocului responsabil și pentru crearea unui cadru sigur și transparent pentru toți jucătorii din Europa”.

Procesul de finalizare formală a standardului CEN va dura câteva luni, incluzând traduceri și pași procedurali obligatorii. Publicarea oficială este estimată la începutul anului 2026.

Standardul va fi disponibil pentru adoptare voluntară de către autoritățile naționale și operatorii de jocuri de noroc din toate statele membre, reprezentând o bază comună de bune practici. În timp, acesta ar putea deveni un instrument esențial pentru consolidarea legislațiilor naționale și pentru asigurarea unei protecții mai puternice a jucătorilor.

„Rezultatul reflectă puterea colaborării din sectorul nostru și sprijinul larg pentru protecția jucătorilor,” a adăugat Maarten Haijer, Secretar General EGBA. „Acesta va fi primul standard comun european pentru identificarea comportamentelor de joc cu risc, oferind o bază esențială pentru prevenirea prejudiciilor”.

Decizia CEN vine pe fondul dezbaterilor tot mai intense la nivel european cu privire la necesitatea unor măsuri de protecție a consumatorilor în domeniul jocurilor de noroc online și offline. Experții consideră că standardul privind indicatorii de risc va contribui la dezvoltarea unor instrumente clare pentru detectarea comportamentelor problematice și la consolidarea transparenței în relația dintre operatori și jucători.

Prin această inițiativă, România, prin intermediul AOJND, se află printre statele implicate direct în elaborarea unei politici europene unitare de protecție a jucătorilor, consolidându-și astfel rolul în dialogul continental privind reglementarea jocurilor de noroc.