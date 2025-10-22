Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) și Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), care reprezintă împreună 70% din polițiștii de penitenciare, anunță că vor organiza proteste până la sfârșitul lunii octombrie la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, afișând mesaje de protest pe întreaga durată a programului de lucru.

”Totodată, în dată 23 octombrie 2025, începând cu ora 11:00, 2.000 de poliţişti de penitenciare vor protesta în faţa Ministerului Justiţiei împotriva haosului instituţional, a lipsei de transparenţă şi a intenţiilor de reorganizare lipsite de fundamente obiective”, au transmis sindicaliştii.

Sindicaliștii au precizat că, în funcție de rezultatul discuțiilor cu autoritățile, va fi stabilit un calendar de proteste până la sfârșitul anului. Aceștia avertizează că, dacă Ministerul Justiției și ANP vor continua desființarea unor unități fără un dialog real care să arate un impact bugetar pozitiv, acțiunile de protest de la sediile MJ și ANP vor fi extinse la toate unitățile Poliției Penitenciare și vor include refuzul muncii suplimentare în ultima săptămână din octombrie 2025, ceea ce ar putea paraliza sistemul penitenciar pe termen nedeterminat.

”În situaţia în care MJ şi ANP vor continuă presiunile pe linia desfiinţării unor unităţi în absenţa dialogului real care să indice un impact bugetar pozitiv (…) acţiunile de protest de la sediile MJ şi ANP care se vor relua periodic, vor fi dublate de proteste în toate unităţile Poliţiei Penitenciare precum şi de refuzul muncii suplimentare în ultima săptămâna din luna octombrie 2025, acţiuni care vor bloca sistemul penitenciar pe termen nedeterminat”, au mai transmis sindicaliştii.

Sindicaliștii critică desființarea unor unități ale Poliției Penitenciare fără un dialog real, considerând că așa-zisele reforme afectează negativ bugetul de stat și pun în pericol misiunile principale ale sistemului penitenciar.

”Nu vom acceptă nicio măsură de reorganizare, care nu este discutată cu partenerii sociali, în mod transparent şi argumentat, în Comisia Mixtă din Ministerul Justiţiei astfel cum s-a convenit anterior chiar cu Ministerul Justiţiei. Poliţia Penitenciară are nevoie de un buget corespunzător pentru a gestiona noile spaţii date în folosinţă pe linia extinderii capacităţii de deţinere, în scopul eliminării sancţiunilor CEDO, amenzilor şi garanţiilor care presează bugetul statului. Prin urmare solicităm ANP şi MJ să depună toate eforturile pentru a corectă deficitul bugetar în care se zbate deja sistemul penitenciar şi nu pentru a face tot posibilul să taie din ceea ce nu avem”, au mai transmis sindicaliştii.

Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis că drepturile salariale ale polițiștilor de penitenciare nu sunt amenințate și vor fi plătite integral pe parcursul acestui an, inclusiv orele suplimentare și celelalte drepturi curente, conform legislației în vigoare, existând totodată perspectiva ca acestea să nu fie afectate nici în 2026.

”Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2025 privind rectificarea bugetară, s-au alocat fondurile necesare pentru plata integrală a cheltuielilor de personal până la 31 decembrie 2025 (321.349.000 lei) din subvenţii de la bugetul de stat, filele de buget aferente suplimentării fiind deja aprobate de Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor în dată de 15.10.2025. Pentru anul 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a transmis Ministerului Justiţiei proiectul de buget, care include toate drepturile salariale prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, potrivit cărora nivelul salariilor de bază, soldelor de funcţie, salariilor de funcţie şi celorlalte elemente salariale se menţine în anul 2026 la nivelul acordat pentru luna decembrie 2025. Această plafonare nu reprezintă o diminuare a drepturilor, ci o măsură temporară de menţinere a nivelului salarial existent, fără afectarea cuantumurilor aflate în plată”, au transmis reprezentanţii ANP.

Instituția afirmă, totodată, că acuzația potrivit căreia ANP ar fi exercitat presiuni pentru a nu plăti orele suplimentare, atribuită sindicatelor, nu are temei.

”Plata orelor suplimentare se efectuează, principalele dispoziţii aplicabile fiind art. III alin. (4¹)–(4⁷) din OUG nr. 156/2024 şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1103/C/2025, neexistând presiune pentru compensare, ci doar aplicarea prevederilor legale privind ordinea cronologică şi încadrarea în limita de 3% din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a salariilor de comandă de la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”, se mai arată în comunicatul ANP.

Totodată, instituția afirmă că declarația potrivit căreia lipsa fondurilor pentru investiții sau reparații curente ar duce la degradarea condițiilor de muncă și a siguranței angajaților nu are temei.