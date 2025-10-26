Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat la B1 TV că intenționează ca săptămâna viitoare să propună o legislație care să permită afișarea în timp real a calității aerului, calculată ca medie pe o oră. Ea a subliniat că, în prezent, Registrul Calității Aerului oferă doar mediile pe ultimele 24 de ore, ceea ce poate fi înșelător, amintind de incidentul incendiului din București, când senzorii indicau valori bune, deși în oraș fumul era vizibil și prezent pe străzi.

„Săptămâna următoare îmi doresc să propunem o legislație care să ne arate live cu o medie de o oră ce aer respirăm. Astăzi dacă ne uităm cu toții pe site-ul autorității naționale, cu privire la Registrul Calității Aerului, avem o medie din ultimele 24 de ore. Poate vă amintiți la ultimul incendiu din București, cum senzorii arătau verde și eram în plin incendiu și străzile erau pline cu fum”, a declarat ministrul.

Diana Buzoianu a explicat că în prezent calitatea aerului este raportată ca medie pe ultimele 24 de ore, ceea ce nu oferă o imagine exactă a situației curente. Ea a precizat că săptămâna viitoare intenționează să propună un ordin care să permită monitorizarea pe medie orară, astfel încât cetățenii să poată vedea ce aer respiră în momentul respectiv, și nu doar valorile medii din ultimele 24 de ore.

„O să modificăm asta și chiar săptămâna următoare sper să venim cu un ordin pentru a avea monitorizare pe medie orară. Pentru că oamenii când se uită pe aceste site-uri vor să vadă ce aer respiră acum, nu ce aer au respirat în medie în ultimele 24 de ore”, a adăugat Buzoianu.

Un raport recent al Agenției Europene de Mediu (AEM) arată că România înregistrează cea mai ridicată concentrație medie anuală de PM2,5 din Uniunea Europeană, cu 16 micrograme pe metru cub. Niveluri apropiate, dar ușor mai reduse, au fost raportate în Bulgaria, Cipru și Polonia, fiecare cu 15 micrograme, în timp ce Estonia înregistrează cea mai scăzută valoare, de doar 4 micrograme pe metru cub.

Particulele PM2,5 sunt reziduuri microscopice, cu diametrul mai mic de 2,5 micrometri, generate de trafic rutier, activități industriale sau arderea combustibililor fosili. Aceste particule pot pătrunde adânc în plămâni și chiar în sistemul circulator, favorizând apariția unor afecțiuni grave precum bolile respiratorii cronice, afecțiunile cardiovasculare și cancerul.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nivelul sigur de particule PM2,5 nu trebuie să depășească o medie anuală de 5 micrograme pe metru cub, însă în România valorile depășesc de peste trei ori acest prag.

Agenția Europeană de Mediu (AEM) subliniază că, deși poluarea aerului a scăzut treptat în ultimele decenii în Europa, aceasta rămâne cel mai mare risc de mediu pentru sănătate pe continent.

„Poluarea aerului a scăzut constant în Europa în ultimele decenii. Cu toate acestea, ea rămâne cel mai mare risc pentru sănătatea mediului în regiune: provoacă boli, scade calitatea vieții și duce la decese care ar putea fi prevenite”, se arată în raport.

Vezi AICI mai multe despre acest subiect!