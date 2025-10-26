Diana Buzoianu a precizat că Ministerul Mediului a transmis în această săptămână forma finală a ordonanței de urgență necesare pentru reorganizarea Romsilva, document care ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, alături de hotărârea de guvern aferentă. Potrivit acesteia, ordonanța este esențială pentru a răspunde observațiilor formulate de Ministerul Justiției și pentru a introduce clar în legislație criteriile de performanță.

Buzoianu a subliniat că, până acum, absența acestor criterii din lege a îngreunat implementarea unei evaluări corecte a activității manageriale.

„Am trimis săptămâna aceasta ultimul proiect de ordonanță de urgență, care sperăm noi să fie adoptat săptămâna viitoare împreună cu hotărârea de reorganizare. Este o ordonanță de urgență care este absolut esențială pentru a rezolva inclusiv niște observații venite de la Ministerul Justiției, dar și care clarifică foarte onest că este nevoie de criterii de performanță. Eu am trăit această realitate absolut aberantă, în care încercând să introduc criterii de performanță, mi s-a explicat atât: nu e scris în lege că trebuie să fie criterii de performanță. Am trecut expres în lege că trebuie să fie criterii de performanță”, a spus Diana Buzoianu .

Romsilva va fi reorganizată și va funcționa cu 12 direcții regionale, potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că au fost modificate și condițiile pentru ocuparea posturilor de director, astfel încât la concurs să poată participa nu doar persoane din sistem, ci și specialiști din afara instituției – inclusiv tineri profesioniști care pot aduce o perspectivă nouă și experiență relevantă din alte domenii.

Reforma urmărește modernizarea Romsilva, creșterea transparenței și atragerea de oameni competenți în funcții de conducere.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că, odată adoptată ordonanța de urgență, hotărârea de reorganizare va stabili oficial funcționarea Romsilva cu 12 direcții regionale. Ea a subliniat, de asemenea, că va fi clarificată contabilitatea regiei, pentru a evita utilizarea fondurilor destinate administrării pădurilor în alte activități secundare, cum ar fi finanțarea hotelurilor sau a altor cheltuieli neesențiale.