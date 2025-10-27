Deficitul bugetului general consolidat al României a urcat la 5,39% din PIB la finalul lunii septembrie 2025, faţă de 4,54% în primele opt luni ale anului, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanţelor. În termeni nominali, deficitul a ajuns la 102,47 miliarde de lei, uşor sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, când reprezenta 5,47% din PIB.

„Execuţia bugetului general consolidat pentru primele nouă luni ale anului 2025 confirmă tendinţa de stabilizare a finanţelor publice. Deficitul bugetar s-a situat la 102,47 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, sub nivelul de 5,47% din PIB înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut”, se arată în comunicatul Ministerului Finanţelor.

În primele nouă luni din 2025, veniturile totale ale bugetului general consolidat au atins 466,95 miliarde lei, în creştere cu 12,3% faţă de perioada similară din 2024. Ca pondere în PIB, veniturile au crescut cu 0,9 puncte procentuale, evoluţie determinată atât de avansul veniturilor curente – în special impozitul pe salarii şi venit, contribuţiile de asigurări sociale şi accizele –, cât şi de o creştere consistentă a fondurilor europene atrase.

Ministerul Finanţelor subliniază că încasările din TVA au continuat să se redreseze, în contextul intensificării controalelor şi digitalizării proceselor fiscale, iar contribuţiile sociale au fost sprijinite de creşterea salariului mediu brut şi de numărul mai mare de contracte de muncă active.

Cheltuielile totale ale bugetului au însumat 569,43 miliarde lei, în creştere cu 11,2% faţă de anul trecut. Raportate la PIB, acestea au avansat de la 29,1% în 2024 la 29,9% în 2025.

Creşterea a fost determinată de investiţiile publice finanţate atât din fonduri naţionale, cât şi europene, dar şi de majorările salariale şi sociale implementate în sectorul public. O pondere importantă au avut şi plăţile pentru proiectele din PNRR şi pentru cofinanţarea investiţiilor locale.

Ținta anuală de deficit: 8,4% din PIB

România a convenit cu Comisia Europeană să închidă anul 2025 cu un deficit bugetar de cel mult 8,4% din PIB, în cadrul procedurii de deficit excesiv. Autorităţile speră ca dinamica veniturilor din ultimele luni şi încasările mai consistente din fonduri europene să contribuie la menţinerea sub control a dezechilibrelor fiscale.