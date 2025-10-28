Anunțul ministrului Daniel David a venit după ce, în 2025, plata cu ora a scăzut din cauza măsurilor fiscal-bugetare care au afectat sectorul educației. Acesta a precizat că discuțiile privind majorarea vor avea loc în momentul elaborării bugetului pe anul viitor, în funcție de indicatorii fiscal-bugetari disponibili.

Deși nu a oferit detalii precise despre momentul exact sau cuantumul majorării, el a afirmat că măsura va fi una dintre prioritățile incluse în buget. Elaborarea bugetului va începe spre sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie 2025.

„Vom discuta când lucrăm pentru bugetul de anul viitor, de când putem face acest lucru (n.red. să se majoreze plata cu ora) și în funcție de indicatorii fiscal-bugetari pe care o să-i avem. Nu vă pot spune acum exact din ce lună și cum, dar este printre primele măsuri pe care aș dori să le iau și să le prindem în bugetul pe anul viitor, buget pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. (…) Va trebui să creștem această valoare. Nu la nivelul la care a fost, dar va trebui crescută într-o logică educațională. Nu știu în acest moment cu cât”, a spus ministrul David.

În prezent, media plății cu ora pentru profesori se situează între 30 și 40 de lei, iar cea mai mică valoare netă este de 24 de lei. Profesorii cu experiență sau cu gradul unu primesc sume mai mari, însă ministrul a subliniat că plata va trebui crescută „într-o logică educațională”, fără a preciza exact cu cât.

Modificarea plății cu ora a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025. De atunci, plata cu ora pentru profesorii din învățământul preuniversitar care predau suplimentar se calculează prin raportarea salariului brut lunar la numărul mediu de ore lucrătoare pe lună, stabilit anual de Guvern, și nu la numărul efectiv de ore de predare dintr-o lună, așa cum se întâmpla anterior.

În acest fel, măsura majorării plății cu ora urmează să fie analizată și implementată în cadrul bugetului pe 2026, ca răspuns la scăderea cuantumului cauzată de modificările fiscale din 2025.