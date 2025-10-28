Un raport publicat marți de un broker online de credite arată că, pentru achiziția unui apartament cu două camere în București, construit acum peste 30 de ani și situat în afara zonelor semi-centrale, rata lunară medie a unui credit ipotecar reprezintă aproximativ 48% din salariul mediu net la nivel național.

Datele furnizate de ipotecare.ro arată că indicele a urcat comparativ cu pragul de 45% înregistrat în primăvară, evoluție determinată în mare parte de majorarea prețurilor locuințelor.

Comparativ cu alte capitale din regiune, Bucureștiul se situează avantajos în privința raportului dintre rata creditului și salariu, singura excepție fiind Sofia, unde acest procent scade la 43%. În schimb, în Budapesta, Chişinău și Varșovia, același indicator ajunge la 72%, 78%, respectiv 82%.

„România şi Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune luând în considerare salariile medii la nivel naţional şi costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani. Astfel, rata medie lunară a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Bucureşti, finalizat de cel puţin 30 de ani şi în afara zonelor semi-centrale, deţine un procent de aproximativ 48% din salariul mediu net la nivel naţional. O valoare mai bună la nivel regional a indicatorului rată/salariu se înregistrează doar în Sofia, unde rata medie pentru cumpărarea unui apartament cu două camere deţine un procent de 43% din salariul mediu înregistrat în Bulgaria.”, notează sursa citată.

În același timp, accesibilitatea creditelor ipotecare în București este mai ridicată decât în alte orașe din regiune: în Atena, rata medie ajunge la 62% din salariul mediu grec, în Budapesta la 72% din salariul mediu ungar, iar în Chişinău reprezintă 78% din câștigul mediu din Republica Moldova.

„România este singura ţară din Uniunea Europeană în care media dobânzilor ipotecare este mai redusă comparativ cu dobânda de referinţă stabilită de băncile centrale locale. În statele din vestul Europei se înregistrează dobânzi ipotecare mai mici deoarece creditele sunt în euro iar inflaţia este mai redusă, ceea ce a permis Băncii Centrale Europene să reducă Euribor la 2%. În estul Europei, inclusiv în România, se înregistrează rate ale inflaţiei mult mai ridicate, ceea ce duce la dobânzi mai mari dar şi la o creştere mai accentuată a preţurilor locuinţelor, rezultând astfel un nivel rată/salariu mai slab faţă de cel înregistrat în primăvară. România câştigă însă prin costuri asociate semnificativ mai mici, de la comisioane la taxe şi impozite”, a comentat, în comunicat, Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al brokerului online.

Indicatorul rată/salariu înregistrează cele mai mici valori în orașe precum Berlin și Roma, unde rata medie a creditului ipotecar reprezintă 38% din salariul mediu național. În alte capitale europene, nivelul acestui raport este de 41% la Viena, 42% la Madrid și 47% la Amsterdam, conform datelor Ipotecare.ro.

În Londra și Paris, achiziția unui apartament cu două camere implică rate medii care echivalează cu aproximativ 86%–87% din salariul mediu național, evidențiind o presiune financiară semnificativ mai mare comparativ cu alte orașe europene.

Datele Băncii Naționale a României arată că, în primele opt luni ale anului 2025, valoarea totală a creditelor ipotecare acordate la nivel național a atins 7,4 miliarde de euro, marcând o creștere de 34% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Această sumă reflectă atât creditele noi, cât și operațiunile de refinanțare, conversie, transfer sau restructurare ale împrumuturilor existente.

Conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vânzările de locuințe – atât case, cât și apartamente – în primele nouă luni ale acestui an au înregistrat o ușoară scădere de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Studiul de specialitate a presupus achiziția unui apartament de 50 mp utili, evaluat la 100.000 de euro, cu o dobândă fixă de 5,55%, corespunzând nivelului mediu al creditelor ipotecare acordate în București în octombrie anul acesta.

Analiza a presupus contractarea unui credit ipotecar pe 25 de ani, cu un avans de 15% și dobândă fixă pe primii cinci ani, fără a lua în calcul costurile suplimentare precum comisioane, taxe notariale sau asigurări. Pentru calculul dobânzii s-au luat în considerare creditele cu dobândă fixă oferite de primele trei bănci din fiecare țară inclusă în studiu.