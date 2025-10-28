Conform articolului 44 din Constituția României, proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege, indiferent de titularul său. Statul are obligația nu doar să recunoască acest drept, ci și să îl protejeze împotriva oricărei forme de încălcare.

Codul Civil, prin articolul 555, explică în detaliu drepturile pe care le are un proprietar: posesia, folosința și dispoziția asupra bunului. Cu alte cuvinte, proprietarul are dreptul să dețină, să utilizeze și să dispună de bunul său, fie prin vânzare, donație sau moștenire, în limitele legii. Aceste limite includ respectarea reglementărilor de urbanism, a normelor de mediu și a drepturilor vecinilor.

Aceste garanții legale reprezintă baza de apărare atunci când cineva încalcă proprietatea unei persoane sau îi tulbură posesia.

Încălcarea de proprietate apare atunci când o persoană folosește, ocupă sau pătrunde pe un bun fără acordul proprietarului. Exemplele sunt diverse: intrarea neautorizată într-o locuință sau curte, mutarea abuzivă a gardului, parcarea repetată pe un teren privat, blocarea accesului la o cale de trecere sau construirea unei anexe peste hotar.

Legea distinge două tipuri principale de încălcare a proprietății:

Încălcarea penală (violare de domiciliu): se referă la pătrunderea fără drept într-o locuință, curte sau spațiu împrejmuit. Este prevăzută la articolul 224 din Codul Penal și se sancționează cu amendă sau închisoare. Pedeapsa este mai severă dacă fapta se comite noaptea, de mai multe persoane sau de o persoană înarmată.

(tulburarea posesiei): se referă la situațiile în care proprietatea este afectată fără a exista o infracțiune, caz în care se poate acționa în instanța civilă. Dacă un vecin ocupă o parte din teren, îți blochează accesul sau modifică hotarul, proprietarul poate solicita instanței oprirea tulburării și restabilirea drepturilor.

În funcție de gravitatea faptei, încălcarea proprietății poate duce la un dosar penal sau la un proces civil, iar autorul este obligat să repare prejudiciul.

Trei reglementări fundamentale stabilesc modul în care proprietatea este protejată în România:

Constituția României, articolul 44: garantează dreptul de proprietate și interzice folosirea bunurilor altuia fără justificare legală.

Codul Civil, articolul 555: definește drepturile proprietarului – deținerea, folosința și dispoziția – și interzice ocuparea sau utilizarea neautorizată a bunului.

Codul Penal, articolul 224: stabilește sancțiunile pentru violarea de domiciliu și consideră infracțiune și refuzul de a părăsi locuința după ce proprietarul solicită acest lucru.

În cazul în care proprietatea ta este afectată, este important să acționezi rapid și legal. În primul rând, documentează situația. Fă fotografii, filmări, notează data și ora incidentului și cere declarații de la martori. Aceste dovezi vor fi esențiale în instanță.

Anunță autoritățile. Dacă o persoană pătrunde fără drept în locuință sau curte și refuză să plece, sună la 112. Poliția poate constata infracțiunea, iar tu poți depune plângere penală pentru violare de domiciliu. Plângerea trebuie formulată în termen de trei luni de la identificarea autorului.

Depune o acțiune civilă. În cazurile de tulburare a posesiei, pot fi inițiate mai multe tipuri de acțiuni:

Acțiune posesorie, pentru a te repune în posesie (în termen de un an de la incident);

Acțiune în revendicare, pentru a demonstra că ești proprietar și a recupera bunul;

Acțiune negatorie, pentru a respinge pretențiile nejustificate ale altor persoane asupra proprietății tale.

Scopul acestor demersuri este restabilirea drepturilor de proprietate, repararea prejudiciilor și prevenirea repetării situațiilor similare.