Jurnalistul Dan Andronic a afirmat că postarea la care face referire se lega de momentul tensionat dintre Volodimir Zelenski și J.D. Vance, în Biroul Oval.

De asemenea, Dan Andronic a subliniat că exprimarea Oanei Gheorghiu nu este compatibilă cu o funcție guvernamentală de rang înalt. Deși fiecare persoană are dreptul la opinii proprii, un vicepremier nu își poate permite un astfel de limbaj în spațiul public.

„Ultimul scandal, că la noi e ziua și scandalul, este cel legat de nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcție de vicepremier de către Ilie Bolojan. Inițial, am zis că e o mișcare deșteaptă a lui Bolojan pentru că mi se părea că se duce pe zona aia care îi place lui, de hashtag rezist, în așa fel încât useristul mic din sufletul lui să fie liniștit. După care am văzut și eu postarea Oanei Gheorghiu, în care îl făcea pe Trump, dar și pe vicepreședintele Vance…îi făcea pe amândoi niște golani”, a subliniat Andronic într-un videoclip publicat pe TikTok.

El a adăugat că, dacă Ilie Bolojan va insista să o numească, acest lucru ar demonstra lipsa unei înțelegeri profunde a mecanismelor politice.

„E dreptul ei să spună orice despre Trump, dar nu poți face lucrul ăsta din postura de vicepremier”, spune Andronic, adăugând că, dacă Ilie Bolojan „insistă să o numească, înseamnă că nu înțelege nimic din politică”.

Dan Andronic a accentuat importanța unui proces riguros de verificare a candidaților înainte de orice numire într-o funcție guvernamentală. El a făcut referire la sistemul american de „vetting”, care presupune analiza completă a trecutului și prezentului candidatului, precum și evaluarea potențialelor vulnerabilități. Potrivit jurnalistului, astfel de proceduri detaliate ar trebui aplicate și în România pentru a evita situațiile care pot compromite credibilitatea unei numiri publice.

„Întotdeauna există un proces, care eu l-am văzut, de exemplu, extrem de bine documentat la americani. Este un proces prin care, înainte de a fi nominalizat într-o funcție, sunt analizate toate aspectele care privesc candidatul. De la trecut la prezent și uitându-te puțin și în viitor. Toate lucrurile pe care le-a spus, plecând din studenție. Toate lucrurile pe care le-a făcut, plecând de când era mic. Toate lucrurile care pot aduce o umbră de îndoială asupra numirii lui. Chiar recent am citit o carte despre nominalizarea ambasadorului american la Moscova, în care acesta povestea după ce fusese membru în două administrații, în administrația Obama și administrația Trump, a trecut a treia oară printr-un proces de verificare a dosarului. De ce? Tocmai ca să evite asemenea situații”, a explicat Dan Andronic.

În încheierei, jurnalistul subliniază că propunerea lui Ilie Bolojan de a o desemna pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier are „un substrat prost”, deoarece România nu își poate permite să promoveze în Guvern o persoană care a adus injurii liderilor unei țări aliate, cum este SUA. O astfel de situație poate ridica semne de întrebare cu privire la seriozitatea și responsabilitatea actului politic.

„Vom vedea dacă Ilie Bolojan este un încăpățânat tenace sau unul care înțelege că a greșit”, a mai spus Andronic.

Reacția jurnalistului poate fi vizualizată aici.