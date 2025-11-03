Oamenii din conducerea AUR au analizat cu atenție declarația lui Călin Georgescu și au stabilit o linie clară de comunicare internă. În cadrul grupurilor de partid, mesajul fostului candidat a fost considerat justificat, iar conducerea a pregătit o replică oficială.

Astfel, AUR se pregătește să transmită un mesaj care să reflecte poziția lui Georgescu, ceea ce creează dificultăți pentru Anca Alexandrescu, candidată independent. Deși Anca Alexandrescu l-a promovat intens pe Călin Georgescu după anularea alegerilor din 6 decembrie, aceasta nu va primi sprijinul public al suveranistului și nici al liderilor AUR.

Mesajul intern al partidului, citat de stiripesurse, arată clar această direcție:

„E total justificat ca domnul Călin Georgescu sa nu mai aibă încredere în procesul electoral și în orice tip de alegeri. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut, înțelegem dorința de a se plasa în afara jocului politic și oricând va dori și vor fi condițiile necesare, noi vom rămâne pe aceleași poziții față de domnia sa. Avem datoria ca partid politic să facem orice pentru a reveni la democrație și la alegeri libere. Vom susține cel mai bine plasat candidat la Primăria Bucureștiului pentru a încerca totuși să spargem jocurile de culise și să ne putem face datoria față de cetățeni. O decizie legată de candidatul pe care îl susținem va fi luată în această seară la ședința Consiliului Național de Conducere și vom reveni cu un anunț”, se arată în mesajul intern al AUR.

Duminică, fostul candidat prezidențial a criticat actuala administrație a Capitalei, pe care o consideră ilegitimă. Georgescu a pus în legătură scrutinul pentru Primăria București cu ceea ce descrie ca o „decădere morală și politică” a României.

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Nu pot crede în aceste alegeri și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”, a spus Georgescu.

El a subliniat și necesitatea unei reveniri spirituale a societății românești:

„Țara nu moare dacă are oameni care cred în ea. Țara are nevoie de Dumnezeu, de inimi neînfricate și de suflete care să se roage neîncetat pentru ea”.

În finalul mesajului, Georgescu a precizat că nu exclude complet participarea sa electorală, dar doar în cazul unor alegeri libere, considerate autentice de el:

„Nu refuz, dar nu pot crede în aceste alegeri. Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București”.

Deputatul AUR Marius Lulea a anunțat că liderii partidului vor stabili luni seară cine va fi sprijinit pentru alegerile la Primăria Capitalei. În pregătirea deciziei, au fost analizate mai multe opțiuni, conform declarațiilor oficiale.

Senatorul Petrișor Peiu a explicat importanța participării partidului la scrutin:

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o, în raport cu modul în care instituţiile statului, aşa numitul sistem, organizează alegerile. Atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să îţi manifeşti acest sentiment de neîncredere. Însă, pe de altă parte noi suntem un partid politic care avem datoria, ca orice alt partid politic, să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare, în Parlament, în consilii locale şi aşa mai departe, şi atunci, nu putem să abdicăm de la această datorie pe care ţi-o asumi în momentul când te înscrii într-un partid politic, trebuie să reprezinţi electoratul care te votează, indiferent de neîncrederea şi de frustrarea pe care o are cineva, pe nedrept sancţionat de către statul român, noi trebuie să continuăm să ne reprezentăm electoratul”.

Peiu a mai precizat că participarea AUR la alegeri este obligatorie și că cetățenii trebuie să își exercite dreptul de vot:

„Nu avem cum să nu participăm la alegeri, ba chiar îndemnăm pe toţi cetăţenii bucureşteni care au drept de vot să meargă la vot, să voteze, să-şi exprime opţiunea, pentru că asta înseamnă că participi la democraţie. Şi noi ne angajăm în aceste alegeri, ca în toate celelalte, să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulţumiţi de prestaţia partidelor din coaliţia de guvernare”.

Întrebat despre posibila ruptură între AUR și Călin Georgescu, Peiu a răspuns:

„Nu vorbim în numele nimănui. Noi vorbim în numele nostru şi al alegătorilor pe care îi reprezentăm. Nu poate fi vorba de nicio ruptură, pentru că noi nu ne-am propus niciodată să reprezentăm pe cineva care nu se regăseşte în rândurile noastre sau printre votanţii noştri. Nu cred că este vorba de niciun fel de ruptură”.

Deputatul Marius Lulea a completat: