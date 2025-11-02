Gigi Becali reacționează vehement după ce a aflat că FCSB va fi vizată de o analiză de risc efectuată de ANAF. Omul de afaceri a decis să nu aștepte controlul fiscal și va trimite luni, 3 noiembrie, echipa sa de experți contabili, coordonată de Iulian Gheorghișor, pentru a clarifica situația direct la sediul Fiscului.

Patronul campioanei a declarat că este revoltat de informațiile potrivit cărora clubul ar avea datorii și a anunțat că vrea să lămurească imediat problema:

„Eu nu mai aștept două săptămâni să vină ANAF în nu știu ce inspecție… Cu risc, nerisc….Analiză, Neanaliză….Luni trimit specialiștii mei la ANAF să le arate că n-am de dat nici 5 bani. De unde au scos cifrele astea mincinoase?! Care milioane? Eu sunt Gigi Becali și n-am datorii la nimeni… Când dai de milioane, că nu știu ce analiză, arunci o pată pe imaginea clubului. Nu ne jucăm la FCSB , avem milioane de suporteri, nu te joci cu d-astea! Analiză, neanaliză, o să demonstrez eu că n-am nicio datorie la Fisc… Cifre mincinoase, că e Becali. La FCSB este cea mai mare corectitudine…O să vedeți voi, o să vadă și ANAF… Luni mergem acolo și clarificăm lucrurile, că nu e nimic și suntem cu toate taxele la virgulă. Să facă toate controalele din lume!!!”, a declarat Becali pentru FANATIK.

Potrivit informațiilor publicate de FANATIK, clubul FCSB ar fi intrat în vizorul Fiscului în urma unei analize de risc, iar suma indicată ca potențială datorie ar fi semnificativă.

Becali a susținut că, în opinia sa, situația datoriilor este nulă — „pe zero” — și a insistat că raportările Fiscului sunt eronate, motiv pentru care nu recunoaște existența unor obligații financiare ale clubului. El a punctat că, în disputa de ani cu ANAF, instituția a avansat sume pe care le-a contestat în instanță, iar după un proces de aproape un deceniu Curtea Supremă a decis în favoarea sa, obligând Fiscul să îi restituie sume importante.

Referitor la TVA-uri, Becali a explicat că problema provine din aplicarea legislației asupra tranzacțiilor cu terenuri: dacă vinzi cu TVA, ai dreptul să deduci TVA-ul aferent, iar el susține că ANAF i-ar fi impus numai obligații fără a-i recunoaşte drepturi corespondente. A mai spus că a aplicat o hotărâre CEDO care i-ar fi sporit sumele deduse la acel moment și a respins categoric ideea că ar fi comis evaziune fiscală.

Totodată, patronul a sugerat că verificările ar putea fi influențate de persoane părtinitoare din interiorul ANAF sau de susținători ai cluburilor rivale, catalogând încercările instituției drept manevre birocratice. El a adăugat că, dacă ar exista vreo restanță minoră, ar fi dispus să îşi asume consecințele, menționând că a plătit în trecut milioane pentru a clarifica situații fiscale vechi.

„Milimetric, 500% milimetric (n.r. – E pe zero cu datoriile). Bine, dacă te iei după ei… Ei încearcă tot felul de… Bine, mă, hai să vedem. Nici 5 bani. Nici 1 cent. Ei mai încearcă, ce să mai… Dacă m-am judecat cu ei 10 ani, că ziceau că am eu să le dau 2 milioane și jumătate. După 10 ani, Curtea Supremă a zis că ei trebuie să îmi dea mie un milion și jumătate. Cu TVA-urile. Ei luau TVA, dar nu deduceau. Legea aia, cu terenurile. Vinzi terenurile, vinzi cu TVA. Bine, mă, vând cu TVA, dar atunci trebuie să deduc și TVA-ul. Nu îl deduci. Nu poți să îmi dai numai obligații, trebuie să îmi dai și drepturile. A venit o hotărâre de la CEDO, am aplicat-o și eu aveam mai mult de dedus. Eu nu plăteam, dar nici nu deduceam. Așa cu ANAF-ul. ANAF încearcă tot felul de d-astea. Sau e posibil să fie unul acolo anti-Becali, sunt unii care să se dea șmecheri. Sau e vreun dinamovist sau un rapidist și vrea să se dea șmecher. Mă dau eu șmecher și îi arăt lui Becali. Tu nu îi arăți lui Becali nici 5 bani. Dacă sunt dator 5 bani, eu îmi tai capul. Dacă eu am plătit, eram în pușcărie, și am chemat și am plătit 3 milioane bani din urmă. Cu 10 ani din urmă. Că am vrut eu. Am zis să le bage bani în cont. Eu fac evaziune fiscală? Asta înseamnă evaziune fiscală”, a mai afirmat patronul FCSB.

Surse din presă susțin că posibila datorie ar fi de aproximativ 1,4 milioane de euro. Becali susține însă că acești bani reprezintă prime acordate din fondurile obținute de la UEFA și că sumele respective nu sunt impozabile.