Lucrările de refacere a Planşeului Unirii din centrul Capitalei continuă într-un ritm intens, fiind active trei dintre cele patru etape ale proiectului, a anunţat luni după-amiază primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

Potrivit acestuia, proiectul vizează nu doar reconstruirea unei plăci de beton, ci rezolvarea unei probleme structurale majore a Capitalei, prin punerea în siguranţă a centrului Bucureştiului, una dintre cele mai complexe şi aglomerate zone ale oraşului.

Edilul a explicat pe Facebook că, în această perioadă, sunt în desfăşurare operaţiuni de demolare a planşeului existent, execuţia piloţilor de fundare şi realizarea grinzii de coronament. În paralel, la noul planşeu, constructorii au finalizat deja două tronsoane şi continuă armarea altor zone, astfel încât, la începutul anului viitor, să poată fi reluate turnările de beton.

„Refacerea din temelii a Planșeului Unirii nu înseamnă doar reconstruirea unei simple plăci de beton, ci rezolvarea unei probleme structurale majore a Capitalei – punerea în siguranță a centrului Bucureștiului, poate cea mai complexă zonă a orașului. Chiar și acum, la final de an, se lucrează intens în trei dintre cele patru etape ale acestui proiect de o importanță extraordinară. Continuă demolarea planșeului existent, execuția piloților de fundare și realizarea grinzii de coronament. În ceea ce privește noul planșeu, constructorii au finalizat deja două tronsoane și armează alte zone, astfel încât, la începutul anului viitor, să poată trece la noi turnări de beton”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Daniel Băluţă transmitea, la finalul lunii noiembrie, că ritmul de lucru era deja mai rapid decât cel prevăzut iniţial în grafic. El a precizat atunci că a fost turnată prima secţiune a noului planşeu, pe o lungime de 22 de metri, fără ca traficul rutier şi pietonal din zonă să fie întrerupt.

În cadrul aceleiaşi informări, primarul a detaliat că evaluările tehnice au scos la iveală probleme grave la structura veche, precum grinzi fisurate, armături corodate, infiltraţii severe, defecte vechi de execuţie şi degradări vizibile ale betonului.

Potrivit datelor prezentate de edil, de la debutul lucrărilor, în luna iulie, a fost demontată aproape 60% din placa veche, au fost executaţi 200 din totalul de 256 de piloţi foraţi care vor susţine noua structură, iar în piloţi şi în grinzile de coronament au fost integrate peste 950 de tone de armătură.

De asemenea, au fost turnaţi aproape 6.000 de metri cubi de beton, aceste elemente reprezentând deja scheletul noii construcţii.

„De la începutul lucrărilor, din luna iulie, am reuşit să demontăm aproape 60% din placa veche, să executăm 200 din 256 de piloţi foraţi, structurile masive de beton care vor susţine întregul planşeu nou, să integrăm peste 950 de tone de armătură în piloţi şi în grinzile de coronament, să turnăm aproape 6.000 de metri cubi de beton. Aceste lucrări sunt deja scheletul noii structuri, iar faptul că prima secţiune a planşeului este turnată arată că ritmul este unul consistent şi că avem deja o parte din infrastructură complet nouă, modernă şi stabilă”, preciza primarul Daniel Băluță pe 26 noiembrie.

În perioada următoare, Primăria Sectorului 4 intenţionează să deruleze şi alte proiecte majore în zona Unirii, printre care consolidarea Pasajului Unirii, construirea unui nou pasaj pietonal care să lege eficient staţiile Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, interconectarea liniei de tramvai dintre Piaţa Sfântu Gheorghe şi Piaţa Unirii, precum şi realizarea unor conexiuni directe între staţiile de tramvai şi cele de metrou, prin scări fixe, lifturi şi escalatoare.