Românii din aceste județe primesc cele mai mari pensii. Diferența față de ultimul loc depășește 1.900 de lei
SURSA FOTO: Dreamstime - Pensionari
Pensia medie din România a ajuns la 2.821 de lei în iulie 2026, însă sumele plătite diferă considerabil de la o zonă la alta. Cele mai mari pensii medii dintre județe sunt înregistrate în Hunedoara, Brașov și Gorj. La nivel național, Sectorul 1 al Capitalei ocupă primul loc, cu o valoare medie care depășește 4.100 de lei.
Cele mai mari pensii din România sunt plătite în Sectorul 1
Cele mai mari pensii din România sunt înregistrate în Sectorul 1 al Capitalei, unde valoarea medie a ajuns la 4.132 de lei, potrivit informațiilor publicate de Adevărul la 31 august 2026. La polul opus se află județul Botoșani, cu o pensie medie de 2.229 de lei.
Diferența dintre cele două zone este de 1.903 lei. Astfel, pensia medie din Sectorul 1 este cu aproximativ 85% mai mare decât cea plătită în județul Botoșani.
La nivelul întregii țări, pensia medie a fost de 2.821 de lei în iulie 2026. Datele arată însă că locul în care trăiește un pensionar poate coincide cu diferențe de sute sau chiar de peste 1.900 de lei între valorile medii ale veniturilor din pensii.
Hunedoara conduce clasamentul județelor, cu o pensie medie de 3.494 de lei
Dacă analiza este limitată la județele României, cele mai mari pensii medii sunt plătite în Hunedoara, unde valoarea ajunge la 3.494 de lei. Județul este urmat în clasament de Brașov, cu o medie de 3.330 de lei, și de Gorj, cu 3.312 lei.
Între Hunedoara, județul aflat pe prima poziție, și Botoșani, situat pe ultimul loc, există o diferență de 1.265 de lei. Raportată la valoarea din Botoșani, pensia medie din Hunedoara este mai mare cu aproximativ 57%.
Pozițiile ocupate de Hunedoara, Brașov și Gorj pot fi explicate prin trecutul industrial al acestor județe. În aceste zone au funcționat întreprinderi cu un număr mare de angajați, care au oferit locuri de muncă mai bine plătite și perioade îndelungate de activitate profesională.
Nivelul pensiei publice este stabilit în principal în funcție de veniturile pentru care au fost achitate contribuții și de durata perioadei de contribuție. Salariile mai ridicate și stagiile lungi de cotizare se reflectă, prin urmare, în valoarea actuală a pensiilor medii din fostele județe industriale.
Pensia medie din București depășește media națională cu 760 de lei
Bucureștiul înregistrează, la nivelul întregului municipiu, o pensie medie de 3.581 de lei. Suma este cu 760 de lei mai mare decât media națională de 2.821 de lei consemnată în iulie 2026.
Diferența poate fi pusă în legătură cu structura economică și salarială a Capitalei. De-a lungul timpului, în București au fost concentrate numeroase activități și locuri de muncă remunerate peste media înregistrată la nivel național.
Veniturile salariale pentru care au fost plătite contribuțiile, alături de durata stagiilor de cotizare, influențează direct cuantumul pensiilor publice. Acest context explică atât media ridicată din București, cât și poziția Sectorului 1 în fruntea clasamentului național.
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