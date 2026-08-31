Dan Suciu, BNR, despre scumpirile din septembrie: este imposibil să controlăm aceste prețuri

Toamna aduce noi creșteri de prețuri pentru anumite alimente de bază. Deși România are în acest an o recoltă bună, porumbul, grâul și floarea-soarelui se comercializează la prețuri cu aproximativ 20% mai mari.

Luna septembrie aduce noi modificări pentru prețurile unor produse cumpărate frecvent de români. Datele recente privind inflația arată că mai multe categorii de alimente au înregistrat deja creșteri importante față de anul trecut, iar diferențele sunt vizibile la raft.

Majorările sunt puse de producători pe seama costurilor mai ridicate suportate de fermieri în 2026. Printre cheltuielile care au crescut se numără cele cu carburantul, ceea ce se reflectă în prețurile produselor agricole. Producătorii se așteaptă ca scumpirile să ajungă și la raft în perioada următoare. Printre alimentele de bază vizate se află pâinea, uleiul și făina.

Evoluția prețurilor vine într-un context economic marcat și de revizuirea prognozei de inflație pentru finalul acestui an. Banca Națională a României a majorat estimarea de la 5,5% la 6,1%, pe fondul efectelor generate de criza energetică.

Printre produsele care s-au scumpit se numără ouăle, laptele, carnea și cafeaua. În cazul cafelei, creșterea anuală a prețului a fost una dintre cele mai mari, în timp ce ouăle și laptele au înregistrat, la rândul lor, majorări importante.

Carnea de bovine se află printre produsele cu cele mai mari creșteri de preț. Au fost raportate majorări și la carnea de pasăre, carnea de porc și peștele proaspăt.

Și zahărul, mierea și produsele din zahăr au avut prețuri mai mari față de anul precedent. Evoluția este urmărită de consumatori în condițiile în care aceste produse fac parte din cumpărăturile obișnuite ale gospodăriilor.

Cafeaua se află în topul alimentelor care au consemnat cele mai mari majorări de preț. Diferența față de anul trecut este semnificativă și se reflectă direct în costul unui produs cumpărat frecvent.

Ouăle au avut, de asemenea, o creștere importantă. Majorarea prețurilor se adaugă evoluțiilor înregistrate la alte produse de origine animală, inclusiv lapte și carne.

În cazul laptelui de vacă, prețul este mai mare față de perioada similară a anului trecut. Aceeași tendință a fost observată și la anumite sortimente de carne.

Potrivit informațiilor prezentate de BNR, situația din sectorul energetic poate avea un impact semnificativ asupra prețurilor din România. Creșterea costurilor cu energia se poate transmite mai departe în economie și poate influența inclusiv prețurile produselor de consum.

Actuala estimare privind inflația nu reprezintă însă cel mai pesimist scenariu. Prețurile ar putea înregistra creșteri mai mari în cazul în care problemele din sectorul energetic se accentuează.

Un alt factor menționat în legătură cu evoluția prețurilor este situația geopolitică din Orientul Mijlociu. O eventuală escaladare a conflictelor din regiune ar putea amplifica presiunile existente asupra piețelor energetice.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a explicat impactul pe care criza energetică îl poate avea asupra inflației și asupra evoluției prețurilor din România.