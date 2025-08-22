România intră din nou sub lupa instituțiilor europene după ce Consiliul Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ) a emis un document extrem de critic privind situația justiției. Organizația, cu sediul la Bruxelles, avertizează că independența sistemului judiciar și statul de drept sunt amenințate de atacuri politice și mediatice, lipsa consultărilor reale și instabilitatea legislativă cronică.

ENCJ reunește consiliile judiciare din toate statele membre ale Uniunii Europene, iar România este reprezentată prin Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Deși declarațiile rețelei nu au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, ele au o greutate politică și instituțională semnificativă.

Bruxelles-ul ia în considerare aceste analize în cadrul Mecanismului privind Statul de Drept, iar consecințele pot merge până la condiționarea fondurilor europene sau influențarea deciziilor privind aderarea României la Spațiul Schengen.

În analiza sa, ENCJ identifică trei puncte critice care pun în pericol funcționarea corectă a justiției. În primul rând, este vorba de atacuri politice și mediatice asupra magistraților. După anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, România a cunoscut o campanie mediatică ostilă, amplificată de declarații ale politicienilor. Magistrații au fost ținta unor critici agresive, iar consiliul european avertizează că astfel de atacuri creează neîncredere în justiție și riscuri de intimidare.

Un alt aspect este lipsa consultărilor în modificările legislative. Guvernul este acuzat că promovează schimbări esențiale privind statutul magistraților fără dialog real cu CSM sau corpul judecătorilor. ENCJ atrage atenția că acest mod de lucru subminează principiul separației puterilor și erodează încrederea în instituții.

O altă problemă este instabilitate legislativă constantă. Doar în ultimii șapte ani, statutul magistraților a fost modificat de zece ori. Numai în 2022 au existat trei schimbări privind condițiile de pensionare. Această volatilitate, avertizează ENCJ, produce efecte grave: pensionarea prematură a judecătorilor cu experiență, descurajarea noilor candidați, creșterea volumului de muncă și întârzieri în soluționarea dosarelor, conform Stiripesurse.

Documentul apare într-un moment în care România se află deja sub atenția Comisiei Europene, inclusiv prin angajamente asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care prevede reforme în zona pensiilor speciale. ENCJ avertizează că invocarea unor scrisori de la Bruxelles nu poate înlocui dialogul intern și că garanțiile sociale, precum condițiile de pensionare, reprezintă elemente fundamentale pentru independența judecătorilor.

În finalul declarației, ENCJ cere politicienilor și mass-media să renunțe la atacurile nefondate la adresa sistemului judiciar și să sprijine independența instanțelor. De asemenea, recomandă consultarea reală a CSM înaintea oricărei modificări legislative și respectarea opiniilor magistraților.

Mesajul este unul extrem de ferm și reprezintă, potrivit analiștilor, cel mai sever avertisment adresat României în ultimul deceniu. Dacă autoritățile nu țin cont de aceste recomandări, există riscul deteriorării relațiilor cu Bruxelles-ul, al restricționării accesului la fonduri europene și al presiunilor suplimentare în cadrul evaluărilor privind statul de drept.