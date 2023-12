Cristina Neagu a anunțat, miercuri, că se retrage definitiv de la Echipa Națională de Handbal Feminin. A reprezentat țara timp de 17 ani la rând cu mândrie, onoare și responsabilitate.

Este mândră de tot ce-a realizat în acești ani sub tricolorul țării. Și-a creat amintiri frumoase alături de colegele sale și de antrenorii ei. A trăit fiecare moment la „intenstitate maximă”.

A fost o mare onoare pentru ea să fie căpitanul Echipei Naționale de Handbal Feminin. Totuși, „drumul ei” cu echipa națională s-a încheiat miercuri. În ciuda acestui fapt, „călătoria ei” în lumea sportului continuă.

„Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani..de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate. Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă.

Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională. Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei. Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun.

Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a scris, miercuri, Cristina Neagu pe contul ei de Facebook.