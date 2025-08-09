Economistul Cristian Păun a explicat, în cadrul unei intervenții televizate, că schimbările avute în vedere de Guvern pentru Pilonul 2 sunt menite să restabilească rolul inițial al acestor fonduri.

În opinia sa, acestea trebuie să rămână instrumente de economisire pe termen lung, dedicate exclusiv perioadei de pensionare, și nu să fie transformate în mecanisme de retragere rapidă a economiilor.

„Aceste fonduri de pensii ar trebui să-și păstreze caracteristica lor fundamentală, aceea de fond de pensie,” a precizat economistul.

Păun a subliniat că aceste fonduri funcționează pe principiul investițiilor administrate profesionist. Contribuțiile sunt plasate pe piață, multiplicate, iar profitul obținut ar trebui să fie cel supus impozitării.

În plus, a explicat că, în timpul vieții active, contribuțiile la aceste fonduri sunt deductibile fiscal și nu se achită CASS pentru ele, însă în momentul retragerii, sumele devin venituri și ar trebui tratate ca atare din punct de vedere fiscal.

„Oarecum, e o situație de normalitate, în sensul că aceste fonduri de pensii ar trebui să-și păstreze caracteristica lor fundamentală, aceea de fond de pensie, adică de a servi la pensia celui care contribuie la aceste fonduri. Cu alte cuvinte, atunci când noi contribuim la aceste fonduri de pensii, un administrator le investește, le multiplică, obține un profit și doar acel profit ar trebui să fie impozitat de către stat, mai ales cu impozitul pe venit, că ăla este de fapt venitul. Și apoi vine problema impozitării cu contribuția la sănătate. Trebuie spus că aceste fonduri de pensii sunt deductibile fiscal, adică pentru ele nu plătim contribuția la sănătate atunci când contribuim la fondurile de pensii în timpul vieții noastre active. Dar în momentul în care extragem venituri din aceste fonduri de pensii, în mod normal ele devin venituri. Și în mod normal, dacă ar fi să aplicăm aceeași regulă tuturor, egalitate în fața legii fiscale, ar trebui să plătim și contribuția la sănătate pentru aceste fonduri de pensii retrase de noi și sigur, pe diferență, pe câștig, impozit pe venit,” a explicat Păun pentru Digi24.

Specialistul a avertizat că retragerea integrală a economiilor acumulate ar schimba complet natura Pilonului 2, transformându-l într-un simplu fond de investiții. În viziunea sa, un fond de pensii trebuie să ofere plăți regulate, lunare, pentru a asigura stabilitatea financiară a beneficiarului pe termen lung.

Cristian Păun a explicat că menținerea sumelor în fond permite administratorului să continue reinvestirea lor, ceea ce aduce beneficii suplimentare în timp.

Acest mecanism protejează contribuabilul, mai ales pe cei fără timp sau cunoștințe pentru a gestiona direct investiții pe piața de capital. În opinia sa, este firesc ca regulile să împiedice retragerea totală imediată a sumelor.

„Revenind la retragerea lor, dacă tu faci un fond de pensii, contribui la un fond de pensii și vrei să-ți retragi toată suma, el își pierde acest fond de pensie, caracteristica lui. În mod normal, devine un fel de fond de investiții. Am făcut o investiție, peste ani îmi retrag întreaga investiție pe care am făcut-o. El trebuie să rămână un fond de pensie, adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo. Plus că, lăsând sumele de bani în continuare în fondul de pensii, ele se multiplică în continuare. Adică administratorul nu încetează să le reinvestească, să le multiplice pentru tine, tu preferând acest lucru pentru că nu ai timp să urmărești companiile, nu ai educația necesară și atunci alegi acest tip de fond de pensii care te și protejează. Dar deși, cum să spun, ajută să economisești, să-ți multiplici aceste economisiri. Deci este oarecum normal ca ele să nu poată fi retrase toate sumele o dată,” a spus Păun.

Profesorul a menționat și singura situație în care se poate încasa integral întreaga sumă acumulată: decesul titularului. În acest caz, întreaga valoare din contul Pilonului 2 poate fi moștenită, spre deosebire de Pilonul 1, unde nu există acest drept. Totuși, sumele moștenite sunt supuse aceluiași regim fiscal aplicabil și titularului.

Această prevedere este considerată importantă, întrucât asigură transferul complet al drepturilor către familie, fără pierderi majore, dar menține principiul utilizării regulate a banilor în restul situațiilor.

„Singura situație în care poți retrage toată suma o dată este situația în care persoana care a contribuit moare înainte de pensie și atunci suma se moștenește. Spre deosebire de Pilonul 1, aici vorbim inclusiv de moștenirea integrală a sumei, sigur, cu aplicarea aceluiași regim fiscal celor care moștenesc sumele contribuite de noi în acest Pilon 2 sau 3 de pensii,” a mai spus economistul.

În opinia lui Cristian Păun, reglementările mai stricte privind retragerea fondurilor reprezintă o formă de ordine necesară în sistem.

El a subliniat că există deja persoane care ajung la vârsta pensionării cu sume consistente în conturile Pilonului 2, iar aceste resurse ar trebui administrate astfel încât să le asigure venituri constante pentru toată perioada pensionării.

Economistul consideră că sistemul de pensii ar trebui să fie echilibrat, cu o repartizare ideală a veniturilor între Pilonul 1 (pensia de stat), Pilonul 2 (pensia privată obligatorie) și Pilonul 3 (pensia privată facultativă), fiecare reprezentând aproximativ o treime din total.

Totodată, a punctat importanța menținerii unor facilități fiscale consistente pentru Pilonul 2 și Pilonul 3, pentru a stimula participarea și acumularea de economii pe termen lung.