Zi tristă pentru sportul din România! Cristina Neagu se retrage de la naționala de handbal.

Zvonurile care au tot circulat în ultimele zile au fost confirmate de cea mai bună handbalistă a României. Ea și-ar fi dorit ca parcursul României la Mondialul de handbal să permită țării noastre să ajungă la Jocurile Olimpice din 2024.

Din păcate, România a părăsit prematur competiția găzduită zilele acestea de Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Dacă tricolorele ar fi trecut de grupa principală și ar fi ajuns la turneul preolimpic, Cristina Neagu ar fi continuat să joace. Din păcate, în aceste condiții, jucătoarea spune că nu va mai juca pentru națională.

Mai mult, Neagu spune că este dezamăgită și pentru că nu a putut juca decât la partida cu Germania. Accidentarea și recuperarea greoaie a lipsit naționala României de o jucătoare care ar fi putut schimba soarta partidelor. „Am încercat, dar nu am putut”, a spus handbalista despre recuperarea sa.

„Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul.

Dezamăgirea e foarte mare. Și pentru mine e foarte mare, pentru că nici nu am putut să joc la acest turneu. M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit.

Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut”, a declarat Cristina Neagu pe Aeroportul Otopeni, la revenirea tricolorelor în țară.