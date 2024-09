Cristina Neagu, lăudată până în ultimul moment de Forul European de Handbal

Cristina Neagu și-a anunțat, joi, retragerea din handbalul feminin, după ce a uimit oamenii din lumea largă cu talentul ei 25 de ani la rând. Sportiva a fost lăudată până în ultimul moment de Forul European de Handbal, care o vede ca pe „unul dintre magicienii handbalului”.

„Mulțumim, Cristina! Handbalul va pierde unul dintre magicienii săi la finalul acestui sezon deoarece legenda României și-a anunțat retragerea! 🏆 𝐸𝐻𝐹𝐶𝐿 𝐴𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠:

🔹 1x câștigător

🔹 2x vicecampion

🔹 de 7 ori cel mai bun fundaș stânga al sezonului

🔹 de 3 ori cel mai bun marcator al sezonului

🔹 Parte din 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝟭𝟬𝟬𝟬 cu 1136 goluri O vom vedea pe ea și pe CSM București în #ehffinal4 în acest sezon?”, au transmis, vineri, cei de la Forul European de Handbal pe Facebook și pe X (Twitter).

Iată şi un videoclip postat pe YouTube de EHF în urmă cu un an, cu comentariul „Considerată de mulți drept cea mai mare jucătoare din istorie. Bucurați-vă de povestea unei legende care a schimbat jocul pentru totdeauna”.

Un nou mesaj de la Cristina Neagu pentru admiratorii ei

Tot vineri, 13 septembrie, Cristina Neagu le-a transmis un nou mesaj admiratorilor ei din lumea largă. Le-a reamintit tuturor că noul sezon, care abia a început, este lung, așa că vor avea timp suficient pentru a-și face amintiri memorabile împreună.

Pe „fanii fideli de acasă” îi așteptă în continuare la meciurile de handbal din București, iar pentru „fanii din întreaga țară” are pregătită o caravană specială, care va merge cu ea la toate meciurile de handbal din deplasare și va organiza întâlnirile dintre ei și ei, după terminarea partidelor.

„Dragilor, ieri mi-am anunțat retragerea din handbal la finalul acestui sezon. Însă acest sezon este abia la început, mai avem multe momente în care ne putem bucura împreună. Pentru fanii fideli de acasă: vă aștept în continuare în număr cât mai mare la meciurile din București, echipa are nevoie de sprijinul vostru și îmi doresc să trăim multe victorii frumoase împreună. Pentru fanii din întreaga țară: vom avea această caravană gândită împreună cu managerii mei Ana Luca și Virgil Stănescu și susținută de BRD Groupe Societe Generale care va merge cu mine la toate meciurile din deplasare și va organiza întâlnirile dintre mine și voi după terminarea meciurilor. E felul meu de a vă mulțumi pentru susținerea pe care mi-ați arătat-o chiar dacă de cele mai multe ori am venit ca adversară în orașele voastre. Așadar, nu e momentul să fim triști (încă😊). Sezonul e lung și îmi doresc să avem cât mai multe momente memorabile împreună!”, a transmis sportiva, vineri, pe rețelele sociale.

„Mereu, mereu să-ți fie bine, campioana noastră! Respect!

Felicitari, Cristina, mult succes pe mai departe.

Felicitări! Și respect! Pentru tot ce ai realizat în handbal Cristina. Și mult succes! În tot ce vei face de-acum înainte.

O sportivă unică! O carieră extraordinară! Cristina, ai ridicat frumusețea acestui sport, handbalul, la nivel de artă. Spiritul de luptătoare, sacrificiul și încrederea în victorie, indiferent de adversar, au fost sentimentele pe care ni le-ai transmis mereu. Îți mulțumesc pentru toate momentele atât de minunate pe care ni le-ai oferit, chiar dacă mulți doar de la TV am putut să te vedem performând în echipa României sau la echipele de club. Îți doresc multă sănătate, bucurii, împliniri!

Felicitari pentru toare realizarile tale! Vei lua cu tine, in viata, toate momentele frumoase traite alaturi de colegele tale de echipa, in toate turneele si acestea vor fi amintirile tale de suflet. Succes in continuare in tot ceea ce ti-ai propus sa realizezi! Fii tenace ca si pana acum si vei avea succes! Sa auzim numai de bine!”, au scris admiratorii ei în secțiunea de comentarii.