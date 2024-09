Într-o declarație făcută recent, Cristina Neagu spune că s-a hotărât că acesta va fi ultimul ei sezon pe terenul de handbal. Potrivit explicațiilor oferite de ea, decizia a fost luată de mai mult timp, însă a așteptat momentul potrivit.

De asemenea, îndrăgita sportivă în vârstă de 36 de ani a explicat că nu vrea ca decizia ei să fie o veste tristă.

„Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă, am decis asta de ceva timp, nu a fost peste noapte, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată. Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii”, a declarat Cristina Neagu la Ştirile ProTV.

De asemenea, sportiva a dezvăluit că va participa la mai multe întâlniri cu fanii. Mai precis, va face dintr-o caravană organizată de sponsorii săi, care va merge în mai multe oraşe din ţară.

Cei interesați vor putea participa la un meet-and-greet cu sportiva, vor primi autografe și vor putea face poze.

Neagu amintește că sunt „25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel”. Ea spune că a trăit „multe momente frumoase”.

„Dacă vor să mă vadă jucând ultima dată în oraşul lor, să vină alături, să ne facem poze, să primească autografe! Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele 2 medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi 4 ani în fara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii”, a mai spus Neagu.