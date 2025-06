Cristina Ancuța Pocora a menționat că revine în activitatea politică, după o perioadă de șase ani în care nu a fost membră a Partidului Național Liberal (PNL). În acest interval, a ocupat o funcție publică în afara structurilor de partid.

Aceasta a subliniat că, deși s-a aflat în afara vieții politice interne, și-a menținut atașamentul față de valorile liberale. A precizat că toate funcțiile deținute anterior au fost obținute prin muncă, competiție și fără sprijin privilegiat.

Pocora a crescut politic în PNL, un partid care, deși nu a impus cote pentru femei, i-a oferit șansa să fie aleasă în funcții importante. A fost purtător de cuvânt, parlamentar și a condus instituții, fără a beneficia de susțineri speciale.

„Și poate că nu mă știți, nu ați auzit de mine, pentru că am fost serioasă, mi-am văzut de treabă, am muncit, nu am ars etape, nu m-a promovat nimeni pe ochi frumoși și nu am fost implicată în scandaluri.

Știu foarte bine ce înseamnă să fii femeie într-o lume dominată de bărbați.

Știu că nu e ușor. Dar știu și că nu am avut nevoie de o cotă ca să dovedesc cine sunt”, a afirmat aceasta.