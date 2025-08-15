În acest context, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită revenirea la burse acordate pe 12 luni pe an, creșterea procentului de calcul al fondului și reincluderea studenților de la taxă.

Analiza ANOSR, intitulată „Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani”, evidențiază mai multe probleme ale sistemului:

fondul alocat în 2024 a fost cu aproape jumătate mai redus față de necesar pentru a acorda bursele în cuantumul minim de 1.588 lei pe lună;

fondul de burse va scădea cu 52,12% față de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe 12 luni;

numărul de studenți beneficiari va scădea cu peste 44.000;

procentul fondului de burse în raport cu bugetul general consolidat și PIB-ul a rămas neschimbat în ultimii 3 ani;

modificarea modului de calcul prin raportarea la salariul minim net și acordarea subvenției doar pe perioada desfășurării activităților didactice are un impact bugetar redus, de doar 0,2%.

„Sistemul de burse a fost constant subfinanțat prin raportare la coșul minim de trai al unui student, calculat fie de CNFIS, fie de ANOSR, fondul alocat în 2024 fiind cu aproape jumătate mai redus față de fondul necesar pentru a acorda același număr de burse în cuantumul minim de 1588 lei/lună (reprezentând estimările coșului minim al studentului pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de trai)”, arată analiza.

Analiza arată că niciodată nu a existat un cadru legal care să împiedice studenții de la taxă să beneficieze de burse. Înainte de Legea învățământului superior nr. 199/2023, OUG nr. 133/2000 permitea explicit acest lucru, iar ulterior prevederile au fost incluse în OME nr. 6463/2023.

„Fondul de burse va scădea cu 52,12% față de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe o perioadă de 12 luni, date fiind scăderea valorii costului standard la 10% din salariul minim net, precum și a perioadei de acordare; numărul de studenți beneficiari de burse va scădea, ca urmare a diminuării fondului de burse, cu peste 44.000”, arată analiza, conform Edupedu.

Documentul analizează evoluția fondului de burse în perioada 2015-2024, nivelul investițiilor anuale în această componentă a educației în raport cu situația economică a statului, fluctuația fondului de burse raportată la numărul de studenți bugetați și modul de calcul anual, precum și fluctuația numărului de burse în raport cu numărul de studenți și cuantumul minim al bursei sociale.

Analiza include patru scenarii posibile care surprind impactul economic al modificărilor raportat la economia statului, comparativ cu efectele resimțite de comunitatea studențească și mediul universitar, concentrându-se pe evoluția fondului de burse și protecție socială în baza modificărilor modului de calcul și perioadei de acordare.

„În cadrul analizei pot fi identificate date legate de evoluția fondului de burse alocat instituțiilor de învățământ superior din fondurile de la bugetul de stat în perioada 2015-2024, nivelul investițiilor anuale în această componentă a educației în raport cu situația economică a statului, fluctuația fondului de burse în raport cu numărul de studenți înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu modul în care a fost calculat anual fondul de burse, precum și fluctuația numărului de burse prin raportare la numărul de studenți și la cuantumul minim al bursei sociale”, subliniază Alianța organizațiilor studențești.

În baza acestei analize, ANOSR cere ajustarea urgentă a politicilor publice privind bursele studențești.

Cererile includ revenirea la alocarea fondului de burse și acordarea burselor pe întreaga durată a anului calendaristic (12 luni), creșterea procentului din salariul minim net utilizat pentru calcularea fondului de burse de la 10% la 17,5%, reincluderea studenților de la taxă, diversificarea formelor de sprijin pentru studenți prin proiecte instituționale și creșterea contribuției din fonduri proprii a universităților pentru suplimentarea numărului de burse, în special pentru studenții eligibili pentru burse sociale.