În prezent, statul nu a mai alocat fonduri semnificative pentru modernizarea sau extinderea acestor spații de siguranță, deși necesitatea lor devine tot mai evidentă în contextul geopolitic actual.

Majoritatea adăposturilor existente au fost construite înainte de 1990, iar capacitatea lor reală acoperă doar aproximativ 3% din cetățeni, adică în jur de 600.000 de persoane. Dacă se iau în calcul și alte spații adaptabile, precum metroul, parcările subterane, pasajele, galeriile și tunelurile, numărul celor care s-ar putea adăposti crește la aproape 5,2%.

Cu toate acestea, procentul rămâne extrem de scăzut în comparație cu nevoile unei populații de peste 19 milioane de locuitori.

În timp ce multe state europene dezvoltă programe complexe de pregătire a populației pentru situații de urgență, România se bazează în principal pe recomandările autorităților, transmite Antena 3.

Șeful DSU, Raed Arafat, a subliniat importanța pregătirii individuale, îndemnând cetățenii să fie capabili să se descurce pe cont propriu cel puțin 72 de ore în caz de criză. Aceasta presupune existența unui kit de urgență care să includă apă, alimente neperisabile, medicamente, documente de identitate și bani, pentru a reduce dependența de intervenția rapidă a statului.

Arafat a subliniat că statul ar putea întâmpina dificultăți în a interveni pentru toată lumea simultan, ceea ce face ca responsabilitatea pregătirii individuale să fie crucială.

Pregătirea include nu doar rezervele de provizii, ci și o minimă planificare pentru eventuale întreruperi în alimentarea cu energie, apă sau servicii financiare, a spus șeful DSU.

„Minimul 72 de ore, care se poate extinde la 10 zile. Oamenii trebuie să aibă apă, alimente neperisabile, congelate. Trebuie să aibă radio cu baterii, să asculte în cazul în care îi sunt transmise informații. Trebuie să aibă medicamente, să nu fie nevoiți să meargă la farmacii. Pregătirea înseamnă rezervă în casă, să poți supraviețui 72 de ore fără să depinzi de stat. Dacă statul are intervenții s-ar putea să nu poată interveni. Trebuie să aibă oamenii bani cash. Am văzut la Valencia că n-au mai funcționat bancomatele”, a explicat Raed Arafat.

De asemenea, Raed Arafat a spus și că aceste măsuri nu trebuie luate doar la nivel individual, ci și în cadrul unei cooperări internaționale. Acesta a insistat asupra importanței protejării populației prin pregătire și anticipare.