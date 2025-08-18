Noul Lamborghini Fenomeno a fost prezentat ca ediție limitată și reprezintă cel mai puternic model creat de constructorul italian până în prezent.

Construit pe platforma hibridă a lui Revuelto, Fenomeno ridică ștacheta la un nivel fără precedent. Motorul V12 de 6,5 litri, asistat de trei propulsoare electrice, livrează o putere totală de 1065 CP, depășind orice alt vehicul produs de Lamborghini.

Creșterea de 10 CP la motorul termic se datorează unui tren de supape reproiectat. Astfel, unitatea ajunge la 824 CP, stabilind un record de eficiență specifică de 127 CP per litru, cel mai ridicat din istoria V12-urilor Lamborghini.

Puterea este direcționată către puntea spate prin cutia de viteze cu dublu ambreiaj și opt trepte, montată transversal, ne informează cei de la Autocar.

Pe lângă motor, și sistemul electric a fost optimizat. Cele trei propulsoare electrice oferă un plus de 54 CP grație unei baterii litiu-ion special dezvoltate pentru Fenomeno, cu o capacitate de 7 kWh. Aceasta furnizează energie mai rapid decât acumulatorul de 3,4 kWh utilizat de Revuelto.

Lamborghini Fenomeno stabilește noi repere pentru marca italiană în materie de accelerație și viteză maximă. Mașina cântărește 1772 kg, la fel ca Revuelto, dar raportul putere-greutate atinge acum valoarea de 601 CP pe tonă, un record absolut pentru companie.

Sprintul de la 0 la 100 km/h este realizat în doar 2,4 secunde, ceea ce transformă Fenomeno în cel mai rapid Lamborghini de serie construit vreodată.

Performanța este cu 0,1 secunde mai bună decât viitorul Aston Martin Valhalla și la doar 0,1 secunde distanță de Ferrari SF90 XX, un model conceput strict pentru circuit. În plus, accelerația de la 0 la 200 km/h este atinsă în 6,7 secunde, iar viteza maximă urcă la 350 km/h.

Aerodinamica sofisticată joacă un rol esențial în obținerea acestor cifre. Modelul integrează un splitter frontal lat, perdele de aer sub caroserie și un eleron spate activ, toate concepute pentru a genera forță de apăsare și stabilitate la viteze extreme.

Fenomeno nu impresionează doar prin cifre, ci și prin prezența vizuală. Caroseria realizată integral din fibră de carbon amintește subtil de clasicul Countach, fără a cădea însă în capcana unui design retro.

CEO-ul Stephan Winkelmann a explicat filosofia din spatele acestui model exclusivist:

„Fenomeno este un omagiu adus modelului Countach original și începutului erei supermașinilor, dar sunt împotriva mașinilor retro”, a spus el.

Liderul Lamborghini a mai subliniat că anumite elemente stilistice introduse pe acest hypercar vor influența și viitoarele modele de serie.

„Există câteva elemente care ne ajută să decidem ce să facem în continuare”, a declarat Winkelmann pentru Autocar.

Deși destinat performanței extreme, Lamborghini Fenomeno nu face rabat la confort și rafinament. Cabina urmează liniile lui Revuelto, cu un panou de instrumente digital de 12,3 inci, un ecran tactil central de 8,4 inci și un volan multifuncțional.

Calitatea materialelor a fost ridicată la un nivel superior. Alcantara de cea mai bună calitate și inserțiile de fibră de carbon acoperă zonele principale de contact. În plus, sunt instalate amortizoare ușoare de competiție, care îmbină confortul cu rigiditatea necesară unei mașini de circuit.

Producția Lamborghini Fenomeno va fi limitată la doar 30 de unități, ceea ce îl transformă într-un obiect de colecție rar.

Un exemplar va rămâne în muzeul Lamborghini din Bologna, Italia, iar restul au fost deja vândute clienților fideli ai brandului.

Astfel, hypercarul de 3 milioane de lire sterline intră direct în istorie nu doar ca cel mai rapid și mai puternic Lamborghini, ci și ca una dintre cele mai rare mașini create vreodată de companie.