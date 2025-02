Kriszta este șefă de cabină la BlueAir de mai bine de 10 ani, iar Bogdan vine din lumea dansului. Întâlnirea dintre cei doi a fost primul pas spre ceea ce este Party Starters astăzi.

De la dans la animație

„După un anumit punct în lumea dansului, se câștigă foarte greu. Eu am visat întotdeauna la familie, pentru că eu, la rândul meu, nu am avut o familie super-închegată. Ce mi-a lipsit am vrut să nu-mi lipsească și în viitor”, a povestit Bogdan Bolohan. Artistul a concurat și la emisiunea „Românii au talent” în 2015, iar în 2017 i s-a oferit poziția de coregraf în cadrul aceleiași emisiuni.

„În dans e un mare plus și un mare minus. Plusul e că-ți faci lumea ta. Minusul e că-ți faci lumea ta, iar aceea lume nu coincide cu realitatea de multe ori. În cazul meu, cum eu îmi doream familie, trebuie să fii conștient că necesită responsabilitate. Iar în viața de artist, responsabilitatea e limitată. De 8 ani de zile sunt coregraf la «Românii au talent» și am cunoscut acolo foarte mulți artiști.

Ce am observat este că, în general, artiștii nu sunt orientați către familie sau către responsabilitățile pe care aceasta le cere, pentru că ocupația lor nu le permite. Doar la cei care fac asta în familie – de exemplu, familiile de artiști circari – se vede o responsabilitate față de familie și în ceea ce fac”, explică artistul.

La un moment dat, Bogdan a primit o ofertă de colaborare din partea unei locații, tot pe partea de dans, care avea, însă, nevoie și de animatori. „Eu am fost solicitat pentru dans, dar am ales cealaltă variantă pentru că era mult mai simplă financiar. Aveau show-uri de dans, dar erau mult mai prost plătite. Așa că am decis să învăț partea de animație”, a povestit el.

Visând la familie

Așa a ajuns Bogdan să intre în lumea entertainment-ului, o lume care l-a primit cu brațele deschise datorita firii lui dinamice și vesele. A lucrat ca animator la acea locație pentru o perioadă de timp, alături de colegul său, care a ajuns să-i fie prieten și chiar și partener de afaceri.

„Primeam feedback foarte pozitiv de la oameni. După vreo 50 de feedback-uri reale, verbale, față în față, m-am gândit că înseamnă că ne facem treaba bine. Nu făceam cine știe ce. Niște joculețe cu copiii, niște sesiuni de dans… nimic special. Dar pentru că noi ne bucuram de ceea ce făceam, ieșea foarte frumos”, a povestit el.

La un moment dat, Bogdan și colegul său și-au unit forțele și au decis împreună să renunțe la jobul acela și să-și construiască ceva al lor. „Eu vin din lumea artistică, a dansului, iar Kriszta vine dintr-una tehnică. Când ne-am ciocnit, acolo a fost plusul Party Starters. Pentru că mie îmi plăcea lumea aia de vis, de poveste, să creez. Și ea știa foarte bine ce avem de făcut ca să fim responsabili. În timp, chestia asta a fost super benefică pentru noi. Așa am pus bazele afacerii noastre”, a explicat Bogdan.

Visul soților Bolohan nu era construirea unei afaceri de succes. Ei își doreau să construiască un context, un mediu care să le permită să-și clădeasca familia la care visau.

„Amândoi aspiram spre familie, nu spre muncă. Asta este povestea noastră personală. Intenția din spatele afacerii n-a fost afacerea în sine, să ne îmbogățim și să muncim mult. A fost să creăm un mijloc care să ne ajute să construim un viitor stabil și să existe timp de familie. Să avem timp să fim împreună. Asta ne-am dorit cel mai mult. Poate că am fi progresat și dacă alegeam un drum separat în cariere, dar nu ar fi fost aceeași bucurie pentru noi”, a povestit antreprenorul.

Începuturile Party Starters

Soții Bolohan au strâns toți banii pe care îi aveau, ea ce adunase din aviație și el din colaborarea cu „Românii au talent”, și și-au deschis spațiul lor. Investiția inițială a fost de 15 mii de euro. Locația „Dance Room” a celor de la Party Starters este destinată petrecerilor pentru copii între 6 și 14 ani și se află în Sectorul 5, București.

„Am început să căutăm și alți oameni care să ni se alăture. Așa am cunoscut-o pe colega noastră Cristina, care este alături de noi și astăzi”, a punctat Bogdan.

Ca orice altă aventură în lumea afacerilor, nici aceasta nu poate fi fără peripeții și momente dificile. „Cam la un an după ce am deschis, prietenul meu a decis să meargă pe alt drum și nici măcar nu a comunicat. A fost un punct în care am fost extrem de dezamăgiți și eu și Kriszta. Era singurul meu prieten, a fost acolo când s-a născut prima mea fetiță. Am trecut foarte greu peste”, a povestit artistul.

Spațiul „Dance Room”, primul din cele două deținute de echipa Party Starters astăzi, a fost deschis în luna decembrie a anului 2018. „În decembrie, când am deschis, am avut un singur eveniment. În ianuarie 2019, am avut 7 sau 8. Iar în ianuarie 2024 am avut 70 de evenimente în cele două locații, «Dance Room» și «Fun Factory»”, explică Bogdan.

Prima cifră de afaceri a business-ului soților Bolohan a fost de 11 mii de lei, în 2016. Opt ani mai târziu, în anul 2024, aceasta a ajuns la 419 mii de lei.

Totul este făcut de mâna Krisztei

„La început, când am deschis locația Party Starters, investisem toți banii. Nu mai aveam nimic. Norocul nostru este că soția mea, Kriszta, are un talent special. Ea știe să facă lucruri de la zero, să le construiască. Adică, dacă vede un dulap, după ce se uită de două ori la el, îl poate reproduce.

Spre exemplu, când ne-am mutat la apartamentul nostru, nu aveam buget pentru a-l mobila. Datoriă ei, am economisit 70% din bani. A făcut tot: mobilă de bucătărie, dulapuri, etajere… tot. Ea singură, cu mâna ei. Și inclusiv la locațile noastre, totul e făcut de ea. Mobila, decorul… Am economisit extrem de mult datorită ei”, a povestit Bogdan.

Oferta celor de la Party Starters este una medie. Spre exemplu, prețul unei petreceri la „Dance Room” este de 1.590 de lei. Acest pachet include și partea de animație, MC, accesorii funky, snacksuri și sucuri nelimitate și multe altele. La acesta, clientul poate adăuga și opționale, pentru un cost suplimentar modest, cum ar fi un Robot, Paper Disco sau Piniata.

„Nu suntem nici cei mai scumpi, nici cei mai ieftini. Noi ne orientăm către oamenii simpli, către familii cu venit mediu. Mergem și pe o ofertă aproape all inclusive, în care să ai cât mai puține griji, și distrăm pe toată lumea, și pe copii, și pe părinți.

E un tip de business calculat astfel încât să fie practic pentru oricine, nu doar pentru cei care au posibilități mai mari. Avem și opțiunea să ducem evenimentele la alt nivel. Clienții pot opta și pentru opționalele noastre. Dar și dacă nu iau nimic extra, tot iese super petrecerea”, a specificat Bogdan.

Viziune și misiune

„Viziunea noastră este că vrem ca oamenii care ne aleg pe noi să se distreze. Asta ne face și pe noi fericiți. De aceea oferim tot felul de oferte în fiecare lună. Spre exemplu, luna asta oferim piniata gratis și avem o intrare de 4 persoane la o salină indoor din București. Omul care vine la noi trebuie să simtă că există atenție pentru el, nu doar pentru brandul nostru, pentru ce facem noi. Și, pe lânga asta, am observat că această categorie de oameni, cu venit mediu, este cea mai bună. Ei se distrează cel mai bine. Petrecerile ies cele mai faine și eu plec fericit acasă.”

Membrii echipei Party Starters te frapează cu entuziasmul lor și vitalitatea cu care reușesc să umple o cameră. L-am întrebat pe Bogdan cum au reușit să strângă alături de ei oameni atât de frumoși și potriviți pentru acest tip de business. „Chestiile care au contat cel mai mult au fost că eram pe aceeași lungime de undă cu Kriszta și orice s-ar fi întâmplat noi eram împreună. Am avut grijă de oamenii cu care am lucrat, de asta mulți dintre ei sunt și astăzi. Ne-am clădit o echipă puternică bazată pe valori comune”, detaliază artistul.

Astăzi, echipa Party Starters numără aproximativ 12 persoane.

Realitatea bate virtualul

Vorbind despre echipă, Bogdan și-a amintit o întâmplare recentă care s-ar putea să-i pună pe gânduri pe specialiștii în marketing:

„Am avut recent nevoie de oameni pentru a completa echipa și am rupt campaniile pe social media, am băgat și bani în promovare și n-am primit niciun apel. Într-o zi, a venit Kriszta la mine și mi-a zis să facem câteva pliante. Prima dată m-am împotrivit, am zis că nu mai sunt vremurile alea.

Până la urmă, am zis: hai, să vedem ce iese. În ziua în care am făcut pliantele m-am dus la metrou, acolo, la Afi, și le-am împărțit. În aceeași zi am avut 10 solicitări de angajare. Deci, pentru mine, asta cu campaniile online e un mit. Faptul că omul te vede, îi dai în mână, vorbești cu el față în față… Este o diferență colosală.”

Cu siguranță, promovarea online are rezultate și unele chiar foarte bune, mai ales atunci când este făcută de un specialist. Însă cred că povestea lui Bogdan ne aduce aminte că suntem oameni, iar conexiunea interumană este mult mai valoroasă pentru noi decât cea digitală. Realitatea bate virtualul.

Credință și visuri împlinite

Familia Bolohan și-a construit, până la urmă, lumea sa și familia la care visa. Este o lume a veseliei și a distracției, în care primesc cu brațele deschise pe oricine e dispus să le ofere un zâmbet cald și sincer. Au investit în total 120 de mii de euro în afacerea lor, Party Starters, și în cele două locații destinate petrecerilor pentru copii și adolescenți. Kriszta și Bogdan au astăzi două fetițe cărora le dăruiesc valorile și dragostea pentru ceea ce fac și pentru oameni. Ambele sunt implicate în business-ul familiei și au responsabilități.

„Noi ne punem mult baza și în Dumnezeu. Mergem la biserică duminica, ne rugăm… ne punem baza și în asta. De exemplu, anul trecut în vară m-a sunat administratora clădirii în care avem spațiul să vin repede că arde clădirea. Când am ajuns acolo erau 11 mașini de pompieri și Piedone, primarul. Ardea clădirea, toată.

Mega-Image-ul de parter, sala de fitness, salonul de înfrumusețare de la etajul 1, erau scrum. La noi, nimic. Era intact spațiul nostru. Pentru asta ne rugăm, pentru ajutor și protecție față de ceea ce nu putem controla. Tot ce avem este Darul lui Dumnezeu pentru noi”, a povestit Bogdan.