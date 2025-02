Doliu în lumea muzicii și filmului. Ne luăm adio de la Gene „Groove” Allen

Gene „Groove” Allen a jucat în franciza „House Party” și în filmul ”What’s Love Got To Do With It”, din 1993, un film biografic bazat pe viața Tinei Turner.

Nu a fost oferită nicio cauză a morții, dar un membru al familiei a declarat pentru TMZ că Allen a murit la casa lui din Maryland în urma unei urgențe medicale.

Originar din Long Island, New York, a format trupa The Uptown Crew din New York în 1984, înainte de întâlnirea cu artiștii Daryl „Chill” Mitchell și Belal „DJ Belal” Miller și a se reuni în formula Groove B. Chill. Grupul a lansat un album de studio, 1990’s Starting From Zero, care conținea cântece precum „Hip Hop Music”, scrie Billboard.

Groove B. Chill și-a făcut loc rapid în industria televiziunii și a filmului

Trupa Groove B. Chill și-a făcut loc rapid în industria televiziunii și a filmului după ce a apărut în comedia din 1990 ”House Party”. Gene Allen și-a continuat și cariera de actor cu roluri în filme precum ”Boomerang” din 1992 și ”What’s Love Got To Do With It” din 1993, un film biografic premiat bazat pe viața Tinei Turner.

În ultimii ani, artistul și-a dedicat timpul serviciului comunitar, strângând bani pentru veteranii de război și familiile militarilor, precum și pentru adăposturi care găzduiesc femeile abuzate. Gene „Groove” Allen a participat la numeroase evenimente muzicale destinate strângerii de fonduri.

”Odihnește-te în pace, frate Groove. Vom continua să-ți celebrăm viața”

La începutul acestui an, Gene Allen a început să lucreze la un EP intitulat ”Bring Back the Party”. Recent, el postase pe Instagram un videoclip rap pe una dintre melodiile sale, „Let It Breathe”.

View this post on Instagram A post shared by Gene Groove Allen (@genegrooveallen)

Starul hip-hop-ului din Queens, Eric B., s-a alăturat unei lungi liste de artiști care deplâng pe social media dispariția prematură a lui Allen. El a spus că a aflat vestea morții de la Mitchell, un actor cunoscut pentru rolurile din „NCIS: New Orleans” și „Fear the Walking Dead”.