Cunoscut și pentru interpretarea melodiei „Buckle Down, Winsocki”, Tommy Dix a jucat alături de Lucille Ball în filmul ”Best Food Forward”, din 1943.

”A fost o legătură vie cu marile personalități americane ale secolului XX”

Anunțul morții sale a fost făcut de familie pe o rețea de socializare: ”A fost, pentru cei care l-au cunoscut, o legătură vie cu unele dintre marile personalități americane ale secolului al XX-lea. Ne va fi foarte dor de el”.

Dix era prezentator la radio și abia își făcuse debutul pe Broadway în ”The Corn Is Green”, cu Ethel Barrymore în rol principal, când a fost angajat să-l interpreteze pe Chuck Green în filmul ”Best Foot Forward”, regizat de George Abbott, cu o coregrafie realizată de Gene Kelly, scrie Hollywod Reporter.

Dix a ajuns să cânte din nou „Buckle Down, Winsocki” și să interpreteze o altă melodie celebră, „Three Men on a Date”.

Născut la New York pe 6 decembrie 1923, Dix, pe numele său Thomas Paine Navard, a avut probleme serioase de sănătate în copilărie.

La sfârșitul anilor 1930, Dix a cântat la radio și a fost invitat să susțină o probă la Metropolitan Opera Auditions of the Air când avea doar 15 ani. A primit o bursă de patru ani la Manhattan High School of Music and Art și la Julliard School of Music.

Felicitat de mama președintelui Franklin D. Roosevelt

În 1940, Dix a interpretat compoziția sa originală „The March of Dimes”, pe care a dedicat-o organizației de caritate, după care Sara Roosevelt, mama președintelui Franklin D. Roosevelt, l-a vizitat în culise pentru a-l felicita.

Tot în acel an, a ajuns la Broadway – și a cântat ca membru al ansamblului The Corn Is Green.

Dix a intrat în armata SUA în 1943 și a avut apariții în uniformă militară pentru a ajuta la vânzarea obligațiunilor de război în valoare de 3 milioane de dolari în sudul SUA.

După al Doilea Război Mondial a cântat în cluburi de noapte din America

După al Doilea Război Mondial, a cântat în cluburi de noapte și hoteluri din toată țara și a semnat un contract cu Coronet Records. Apoi a acceptat un loc de muncă la depozitul de cherestea al socrului său din Birmingham, Alabama, și în cele din urmă a devenit vicepreședinte al companiei de cherestea. Ulterior a obținut o diplomă în inginerie arhitecturală la Universitatea din Alabama.

Dix a ajuns să se ocupe de imobiliare și construcții în Maryland și Sarasota, Florida, înainte de a se pensiona, în 1986.

Dix a fost căsătorit de patru ori (de două ori cu aceeași femeie) și a avut șapte copii.