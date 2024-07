Joan Benedict, actriță de teatru și de film, care a avut roluri notabile pe cele mai importante scene din America, a fost soția regretatului actor Rod Steiger.

A fost protagonista multor filme cunoscute și a jucat alături de vedete ca Elizabeth Taylor, Gene Hackman sau Olivia de Havilland.

Benedict a murit la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles din cauza complicațiilor unui accident vascular cerebral suferit la finele anului trecut, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei, potrivit Hollywood Reporter.

”Amintirile mele sunt dulci-amare, dar fără regrete”

Joan Benedict a fost căsătorită cu actorul John Myhers, cunoscut pentru rolul din adaptarea cinematografică din 1967 a musicalului ”How to Succeed in Business Without Really Trying”, până la moartea acestuia, în 1992.

În 2000 s-a căsătorit cu actorul Rod Steiger (”On the Waterfront”, ”In the Heat of the Night”), mariaj care a durat până la moartea actorului, în 2002. Actrița considera că alături de ei a trăit cele mai frumoase momente ale vieții, cariera sa actoricească având de câștigat de pe urma celor două mariaje.

„ Soții mei și partenerul meu de viață, Jeremy, au fost bărbați minunați care m-au respectat, ca femeie și ca actriță”, declara ea într-un interviu, în 2016. „Toți au murit din cauza unor forme de cancer, așa că amintirile mele sunt dulci-amare, dar fără regrete. M-au sprijinit în carieră și am avut multe de învățat de la ei”, mărturisea actrița.

În mediul online, mulți au deplâns dispariția ei.

„A beneficiat de îngrijire excelentă la Centrul Medical Cedars-Sinai și a plecat liniștită și cu demnitate”, a scris un apropiat al actriței.

Nimic nu va mai fi de-acum la fel

„Am avut șansa să-i arătăm dragostea noastră până în ultima clipă și să ne luăm rămas bun. Nimic nu va mai fi de-acum la fel”, a comentat una din nepoatele sale.

A luat cursuri de actorie la celebra ”The Actors Studio” din New York

Născută în Brooklyn pe 21 iulie 1927, Joan Benedict a crescut într-o casă de lângă Prospect Park. Inițial, la doar 7 ani, a lucrat într-un teatru ca dansatoare. A studiat la Academia de Muzică din Brooklyn și la Școala de Balet a Operei din Roma.

Ulterior, la 25 de ani, a luat cursuri de actorie de la Robert Lewis și Stella Adler la celebra ”The Actors Studio” din New York.

Benedict a lucrat la serialul de comedie ”Masquerade Party,” și a jucat alături de Elizabeth Taylor în filmele ”Scent of Mystery” (1960)și ”Butterfield 8”.

Ulterior, a apărut în ”The Happy Hooker Goes to Washington” (1977) și în episoade din serialele ”The Smith Family”, ”Fantasy Island,” ”T.J. Hooker”, Hotel”, ”The Trials of Rosie O’Neill” și ”Dollhouse”. De asemenea, a avut câteva roluri episodice în telenovele ”General Hospital”, ”Days of Our Lives” și ”Capitol”.