Angela Lansbury, care s-a bucurat de o carieră de succes și a fost premiată pentru rolurile sale în cinematografie și pe scena de teatru, pe lângă faptul că a devenit detectivul preferat al americanilor în „Murder, She Wrote”, a murit, potrivit unei declarații a familiei sale. Ea avea 96 de ani.

„Copiii doamnei Angela Lansbury sunt triști să anunțe că mama lor a murit liniștită în somn, acasă, în Los Angeles, la ora 1:30 astăzi, marți, 11 octombrie 2022, cu doar cinci zile înainte de împlinirea vârstei de 97 de ani”, a precizat familia ei într-un comunicat.

La nici 20 de ani, Lansbury a obținut prima nominalizare la Oscar pentru debutul său cinematografic, „Gaslight”, în 1944. A doua a venit anul următor pentru „The Portrait of Dorian Gray” și din nou în 1962, în rolul mamei care își trădează fiul și țara în „The Manchurian Candidate”. (A primit Globul de Aur pentru ultimele două filme).

A acceptat un premiu Oscar onorific în 2013

Actrița a acceptat un premiu Oscar onorific în 2013, care se adaugă la cele cinci premii Tony pe care le-a adunat de-a lungul a peste 40 de ani – începând cu „Mame” în 1966 și, în cele din urmă, pentru o reluare a piesei lui Noel Coward „Blithe Spirit” în 2009. Lansbury a adunat, de asemenea, 11 nominalizări la premiile Emmy pentru rolul din „Murder, She Wrote”, dar nu l-a câștigat niciodată, scrie CNN.

Lansbury a trecut ulterior la roluri mai mult de vârstă mijlocie. Deși avea doar 37 de ani, de exemplu, a interpretat-o pe mama conspirativă a lui Laurence Harvey în „Manchurian Candidate”, chiar dacă acesta era cu doar doi ani mai tânăr decât ea.

Născută la Londra, mama ei, Moyna MacGill, a fost actriță, iar tatăl ei, Edward Lansbury, politician. Acesta a murit când ea avea doar nouă ani, iar la scurt timp după începerea celui de-al Doilea Război Mondial, familia s-a mutat în SUA în 1940, stabilindu-se la New York.

Lansbury a studiat teatru înainte de a se muta, la îndemnul mamei sale, la Los Angeles, unde a lucrat pentru scurt timp într-un magazin până când a obținut rolul de tânără menajeră în „Gaslight”, cu Ingrid Bergman și Charles Boyer.

Iubită de copii pentru rolurile ei în producțiile Disney

Printre alte filme se numără „National Velvet”, în care a jucat rolul surorii lui Elizabeth Taylor, „The Harvey Girls”, „The Three Musketeers”, comedia lui Danny Kaye „The Court Jester” și filmul lui Elvis Presley „Blue Hawaii”.

Lansbury și-a făcut debutul pe Broadway în 1957, jucând mai târziu roluri emblematice premiate cu Tony în „Mame”, „Gypsy” și „Sweeney Todd”.

Generații întregi de copii au venerat-o pe Lansbury pentru rolurile ei în producțiile Disney, mai întâi în filmul muzical „Bedknobs and Broomsticks” din 1971, iar mai târziu ca voce a doamnei Potts în filmul de animație „Beauty and the Beast” din 1991, nominalizat la Oscar. De asemenea, a jucat un rol mic în continuarea din 2018 „Mary Poppins Returns”.