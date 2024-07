Alexandru Ilie a afirmat că un anumit obicei, pe care îl au mulți români, poate duce la probleme grave de sănătate, chiar și la cancer. Mai exact, este vorba despre statul pe scaun foarte mult timp. Potrivit acestuia, este mai periculos decât fumatul.

„Am devenit foarte comozi, tehnologia ne ajută. Reușim să facem bani în timp ce stăm cu fundul pe scaun, iar acest over sitting, americanii l-au numit ”sitting is the new smoking”. Și au oferit chiar și evidențe științifice prin care au arătat de ce poziția așezat, menținută timp de opt ore pe zi, poate fi la fel sau chiar mai gravă decât obiceiul fumatului care este cunoscut de către publicul larg că poate să nască cancer, copii cu malformații, poate să genereze cancer la nivelul maxilarului. Deci evidențele deja se știu. Toată lumea se teme astăzi de fumat”, a spus el în cadrul emisiunii iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.