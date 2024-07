Doctorul Lavinia Bratu a explicat la emisiunea iThink de la Antena 3 CNN cum ar trebui să consumăm cafeaua pentru a evita efectele negative. Conform ei, renunțarea la lapte în cafea ar putea avea beneficii remarcabile pentru fiecare dintre noi. Unul dintre efecte este greu de intuit și se referă chiar la … dispariția burții.

Medicul a explicat că nu e neapărat vorba despre intoleranță la lactoză, ci este posibil să avem doar o sensibilitate. Ea a îndemnat oamenii care consumă să fie atenți la ei înșiși și să își pună întrebări despre cum s-au simțit în ziua respectivă după ce au exclus acel lapte. Există și cazuri însă când laptele nu este contraindicat, însă trebuie consumat doar după ce se verifică o eventuală sensibilitate.

”Vreau să vă spun o poveste. Eu șapte ani de zile nu am consumat deloc lapte. Și am ajuns într-o tabără la mănăstirea Oașa, iar acolo, la micul dejun, am primit un lapte din acela cu smântână galbenă deasupra. Mă gândeam că dacă o să beau lapte, o să mă simt incredibil de rău, o să mă doară burta, după șapte ani în care nu am consumat lapte. M-am bucurat din plin de acel lapte, m-am bucurat de amintirea pe care am avut-o din copilărie legată de acel lapte cu grăsime. Și nu am avut absolut nimic” a mai spus medicul.