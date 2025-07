Pensii moderne, plătite în criptomonede? Totul depinde însă de viteza cu care apar reglementările specifice și de gradul de alfabetizare financiară. Cu mai multe detalii a venit pe acest subiect Gracy Chen, CEO-ul platformei Bitget, într-un interviu acordat News.ro.

Potrivit acesteia, tehnologii precum blockchain-ul și activele digitale sunt deja parte integrantă, într-o formă sau alta, din strategiile instituțiilor financiare majore la nivel global. Iar țările din Europa Centrală și de Est au un potențial semnificativ de adopție a acestor instrumente.

Ea a explicat apoi că acest concept concept deja capătă contur în mai multe părţi ale lumii şi că ar putea deveni treptat realist şi în Europa Centrală şi de Est, mai ales în rândul tinerilor familiarizaţi cu tehnologia:

Compania Bitget a lansat recent o analiză realizată pe baza a peste 30.000 de chestionare la nivel mondial. Rezultatele arată că 20% dintre tinerii din Generațiile Z și Alpha sunt receptivi la ideea de a primi pensia în criptomonede. Tot aceștia au declarat că nu mai au încredere în formulele tradiționale de pensii și sunt în căutarea unor opțiuni alternative.

Ea detaliază apoi subiectul și declară că, pentru ca încrederea acestor generații să fie recâștigată, este necesară o mai mare deschidere, adaptabilitate și o corelare reală cu noile contexte digitale. Soluțiile mixte, adaugă ea, combină protecțiile oferite de stat cu inovații precum criptomonedele sau portofelele digitale. Iar acestea pot crea o punte între sistemele convenționale și cele emergente. În acest proces, alfabetizarea financiară joacă un rol esențial.

În viziunea sa, blockchain-ul și activele cripto sunt deja implementate, într-un fel sau altul, în politicile marilor jucători financiari de pe glob.

„Cred că Europa Centrală şi de Est are un potenţial uriaş de a adopta aceste soluţii, mai ales datorită deschiderii către digitalizare şi a interesului în creştere pentru alternative financiare moderne.

Principala provocare, în opinia sa, rămâne reglementarea. Însă, odată ce cadrul legal va deveni mai clar şi mai coerent, adopţia va accelera. Dinamica pieţei din această regiune arată că publicul este pregătit, adaugă Gracy Chen, însă are nevoie doar de instrumentele potrivite.

În cadrul interviului, ea a fost întrebată ce determină un investitor să acționeze fără a evalua rațional dacă își permite o investiție. Astfel, Gracy Chen explică faptul că nu întotdeauna este vorba de goana după profit, ci de impulsuri emoționale.

„Mai exact, este vorba despre influenţa ştirilor de ultim moment sau a comportamentului altor investitori. În loc să evalueze calm dacă o tranzacţie este sustenabilă din punct de vedere financiar, unii acţionează pripit, conduşi de entuziasm sau panică, fără o strategie clară. Un principiu fundamental pentru a preveni acest lucru este DYOR – Do Your Own Research (Fă-ţi propriile cercetări).

Este o regulă de bază atunci când iei în calcul o investiţie sau cauţi proiecte promiţătoare. Important este să identifici surse de informaţie de încredere şi să îţi setezi obiective financiare clare înainte de a lua decizii”, a mai spus Gracy Chen.