Actorul și prezentatorul de televiziune Ha Chun Chau, cunoscut pentru rolurile sale emblematice și pentru prezentarea loteriei Mark Six, a murit la vârsta de 93 de ani. Fiica sa, actrița Sandra Ng Kwan-yue, a confirmat vestea tristă printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. De-a lungul carierei sale de peste cinci decenii, Ha Chun Chau a devenit o figură iconică în industria cinematografică și televiziunea din Hong Kong.

Fiica lui Ha Chun Chau a confirmat vestea tristă

Kenneth Ng, actor veteran din Hong Kong și fost prezentator al extragerilor Mark Six, cunoscut de public sub numele de scenă Ha Chun Chau, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani.

Fiica sa, actrița și producătoarea Sandra Ng Kwan-yue, a anunțat moartea acestuia marți, 11 martie, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Tatăl meu, pe care l-am iubit cel mai mult, a plecat dintre noi”, a scris aceasta alături de o fotografie alb-negru a regretatului actor. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Cariera sa impresionantă a început în anii ’50

Kenneth Ng s-a născut în Hong Kong în 1931 și a debutat în lumea cinematografiei în anii ’50, alegând numele de scenă Ha Chun Chau, care în limba chineză simbolizează anotimpurile vară, primăvară și toamnă. Primul său rol a fost în filmul Feng chen xia quan, lansat în 1953.

În anii următori, actorul a jucat în numeroase producții cinematografice, printre care Shi zu hen, Da nao fen zhuang lou și Jia jiao.

În 1957, a devenit membru al postului de televiziune Asia Television (ATV), cunoscut anterior sub numele de Rediffusion Television.

A rămas alături de această televiziune timp de aproximativ 50 de ani, perioadă în care a apărut în producții de succes precum serialul Justice Pao și filmul de arte marțiale Drunken Master II (1994), regizat de Lau Kar-leung, în care a jucat alături de Jackie Chan.

Alte apariții notabile din cariera sa includ filmele My Darling Slaves (1974), Golden Chicken 2 (2003) și Echoes of the Rainbow (2010). În 2009, a jucat alături de fiica sa în comedia de Anul Nou Chinezesc All’s Well Ends Well.

Primul prezentator al loteriei Mark Six

Ha Chun Chau a devenit o figură emblematică în Hong Kong după ce a fost ales primul prezentator al extragerilor Mark Six.

Acesta a ocupat postul timp de 17 ani, din 1976 până în 1993. În 2003, și-a reluat pentru scurt timp rolul pentru o reclamă realizată de Asociația de Planificare Familială din Hong Kong, menită să încurajeze cuplurile să aibă copii.

În spotul publicitar de 30 de secunde, actorul a anunțat rezultatele unei extrageri speciale, unde în loc de numerele obișnuite apăreau băieți, fete și gemeni, îndemnând familiile să consulte asociația dacă nu au „câștigat marele premiu” al unui copil în ultimul an.

Datorită popularității sale ca gazdă a loteriei, a fost supranumit „Tatăl Mark Six”.

Mesaje emoționante din partea admiratorilor

Moartea lui Ha Chun Chau a provocat un val de mesaje de condoleanțe din partea fanilor și colegilor de breaslă. Mulți au comentat postarea Sandrei Ng, transmițându-i gânduri de susținere.

„Ai grijă de tine. Sincere condoleanțe”, a scris un utilizator. Alții au lăsat mesaje precum „Odihnească-se în pace” sau au adăugat emoji cu mâini împreunate în rugăciune. Un alt admirator a transmis: „Îți trimit o îmbrățișare mare, mare”.

Regretatul actor va rămâne în amintirea publicului ca o figură emblematică a cinematografiei și televiziunii din Hong Kong.