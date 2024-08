A murit Gena Rowlands

Actrița premiată Gena Rowlands, ale cărei apariții în „A Woman Under the Influence”, „Gloria” și „The Notebook” s-au numărat printre numeroasele colaborări celebre cu regretatul său soț, John Cassavetes, și cu fiul lor, Nick, a murit miercuri la domiciliul său din Indian Wells după o luptă de ani de zile cu boala Alzheimer. Avea 94 de ani.

Decesul lui Rowland a fost confirmat de biroul lui Danny Greenberg, agentul lui Nick Cassavetes la WME.

Actriță de calitate și talent desăvârșit a primit recenzii elogioase pentru munca sa în film și televiziune – care s-a întins pe o perioadă de șase decenii – în special pentru proiectele la care a lucrat împreună cu soțul său – obținând nominalizări la Oscar pentru rolurile sale principale din:

aclamata dramă din 1974 „A Woman Under the Influence”

thrillerul polițist din 1980 „Gloria”

și două filme regizate de fiul său, „Unhook the Stars” și „The Notebook”.

Actrița a jucat fete dure, fete glamour și mari doamne, cu gospodine suburbane între ele. Ea a trecut cu ușurință de la stilul de filmare al lui John Cassavetes la lumea strict controlată a televiziunii.

„Ceea ce este minunat în a fi actriță este că nu trăiești doar o viață, ci mai multe vieți”, a spus actrița la acceptarea Oscarului onorific în 2015. „Nu ești blocată cu tine însăți toată viața”.

Gena Rowlands a dus o luptă grea cu boala Alzheimer

Spre sfârșitul vieții, ea s-a luptat cu boala Alzheimer și demența caracteristică acesteia. În iunie 2024, în timpul comemorării celei de-a 20-a aniversări a filmului „The Notebook”, Nick Cassavetes a dezvăluit boala mamei sale.

„În ultimii cinci ani, ea a avut Alzheimer”, a spus el la acea vreme, adăugând: «Este în demență completă».

În ciuda unui lung șir de interpretări lăudate pe scară largă, Gena Rowlands nu a devenit niciodată un superstar și nu a apărut niciodată – și, probabil, nu și-a dorit niciodată să apară – într-un film de mare succes. Cu toate acestea, mulți critici și contemporani au considerat-o drept unul dintre cei mai buni actori ai epocii.

„Chiar cred că este cea mai bună actriță de film a generației sale sau a oricărei alte generații”, a declarat regizorul Arthur Allan Seidelman pentru The Times în 2014. „Fiecare moment pe care ți-l oferă este total veridic și provine din înțelegerea unui personaj. Are capacitatea de a se transpune cu adevărat în acel personaj.”

Gena Rowlands s-a mutat la New York pentru a studia drama

Născută Virginia Cathryn Rowlands în Madison, Wisconsin, la 19 iunie 1930, actrița a fost fiica lui Edwin Rowlands, un senator de stat din Wisconsin, și a lui Mary Allen Neal, o casnică.

Fratele ei mai mare, David Rowlands, a fost, de asemenea, actor. Mai târziu în viață, mama ei a lansat o carieră scenică folosind numele Lady Rowlands.

Ea a urmat cursurile Universității din Wisconsin înainte de a se muta la New York pentru a studia arta dramatică. L-a cunoscut pe John Cassavetes după o audiție pentru Academia Americană de la Carnegie Hall.

A lucrat și în teatrul de repertoriu și a debutat pe Broadway alături de Edward G. Robinson în „Middle of the Night” în 1956. Și-a făcut debutul pe marele ecran în drama lui Jose Ferrer din 1958 „The High Cost of Loving”.

Cititul este ceea ce a atras-o inițial pe Rowlands către arta dramatică. Era un copil bolnăvicios și își folosea timpul liber pentru a citi cu voracitate.

Viețile personajelor despre care citea o făceau să-și dorească să joace teatru.

A găsit un astfel de personaj în Mabel Longhetti, gospodina din ce în ce mai haotică din „A Woman Under the Influence”, care se luptă să își păstreze echilibrul mental delicat.

Drama este considerată de mulți ca fiind cel mai mare triumf al colaborării Cassavetes-Rowlands și a primit nominalizări la Oscar pentru amândoi.

Gena Rowlands a câștigat mai multe premii

A câștigat un premiu Daytime Emmy pentru rolul său din „Incredibila doamnă Ritchie”. În 2007, a apărut în „Broken English”, un film independent regizat de fiica sa Zoe Cassavetes.

Oportunitatea de a o interpreta pe Prima Doamnă Betty Ford în filmul TV din 1987 i-a oferit lui Rowlands și tipul de provocare pe care îl aprecia.

„Îmi place să joc oameni care au un angajament emoțional foarte puternic față de ceva”, a declarat ea pentru The Times în 1987.

Rowlands a câștigat un Oscar onorific pentru întreaga carieră în 2015. Fiul ei i-a înmânat premiul. Los Angeles Film Critics Assn. a onorat-o cu un premiu pentru întreaga carieră în anul următor.

De asemenea, Rowlands s-a făcut plăcută unei noi generații de fani cu scurta sa apariție în „The Notebook”, adaptarea din 2004 a fiului său a tristei povești de dragoste a lui Nicholas Sparks, cu Rachel McAdams și Ryan Gosling, scrie Los Angeles Times.