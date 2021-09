De când s-a născut fiul lor, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil trec prin clipe unice. Soția prezentatorul de la „Neața cu Răzvan și Dani” a născut vineri seara.

Gabriela Priscăcariu ”Nu stau să explic ce și de ce nu am născut natural, sunt niște lucruri intime”

Gabriela a postat un mesaj pe contul de socializare, la doar două zile după naștere. Aceasta a vrut să răspundă la întrebările adresate de cei care o urmăresc pe Instagram.

„Profit de faptul că bebe e la ultimul control plecat. Astăzi ne externăm. Abia așteptăm! Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele. Nu mă așteptam să fie atât de multe. Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc puțin aici despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10.30, prin cezariană, nu stau să explic ce și de ce nu am născut natural, sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos”, a scris Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil, nerăbdător să-și vadă pentru prima dată copilul

De săptămâna trecută Dani Oțil își anunțase fanii emisiunii de la Antena 1 că în orice moment își putea strânge bebelușul în brațe. Acesta nu a dorit, însă, să spună cu exactitate ziua în care i se va naște copilul, pentru a ține acest eveniment cât mai privat și departe de ochii presei.

”Săptămâna asta s-ar putea să nasc. Nu spun exact momentul. Cred că vine toată presa din Romania. Am ales o clinică cu cârciuma peste drum. Acolo o să stau, că cică nu ai voie în interior”, spunea Dani Oțil în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, ediția de luni.

În ediția de vineri a emisiunii, Dani Oțil a făcut o mărturisire surpriză, spunând că luni, 13 septembrie, va lipsi de la emisiune. Nu a spus motivul pentru care va lipsi, dar având în vedere că soția sa trebuia să nască din moment în moment, cu siguranță a dorit să fie aproape de aceasta și după evenimentul cel mare.