După ce Dani Oțil a făcut public faptul că iubita sa este însărcinată, aceasta a reacționat dur cu privire la întrebările care i-au fost puse în trecut cu privire la apariția unui copil în viața ei. Ea a precizat că este fericită că a scăpat de această întrebare însă se așteaptă la altele. Gabriela Prisăcariu este de părere că oamenii nu ar trebui să fie atât de băgăcioși în viața privată a altora pentru că nu se știe ce fel de probleme întâmpină aceștia.

“Mă bucur că s-a terminat cu mesajele acelea: “când faceți un copil?”! De ce vă băgați cu bocancii în viețile oamenilor, poate unele cupluri nici nu pot face copii, de ce trebuie să faceți astfel de mesaje, am terminat cu mesajele astea, acum aștept să înceapă mesajele când vă căsătoriți și când faceți un nou copil”, a spus Gabriela Prisăcariu pe pagina de Instagram.

Într-o notă mai fericită, aceasta a vorbit și despre cum se simte în perioada sarcinii. Viitoarea mămică a spus că simte nevoia să mănânce foarte mult și că deja a luat în greutate 2 kilograme. Ea a mai spus că nu poate să facă sport pentru că nu-i permite sănătatea și că trebuie să stea liniștită.

“Suntem în 16 săptămâni, 4 luni, burtica crește ușor, ușor. Din păcate la capitolul sport nu vă pot arăta exerciții deoarece din motive medicale nu am voie să fac mișcare deloc. Trebuie să stau linișită, am pus 2 kilograme, îmi este foame încontinuu și mănânc foarte multă mâncare.

Coprezentatorul de la Antena 1 a postat, duminică, pe pagina sa de Facebook, că el și cu Gabriela vor avea un copil.

”Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…

hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris acesta.