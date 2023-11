Prezentatorul TV Dani Oțil, cunoscut și pentru relația sa cu fotomodelul Gabriela Prisăcariu, împărtășește frecvent experiențele personale în cadrul matinalului de la Antena 1. El relatează diverse întâmplări, amuzante sau penibile, în speranța că va aduce un zâmbet pe buzele telespectatorilor.

Rezultatul nu este însă întotdeauna cel așteptat, ba chiar din contră.

Într-o ediție recentă a emisiunii, Dani Oțil a amintit de o anecdotă personală despre cum eticheta contactele feminine din telefonul său în timpul burlăciei. El a mărturisit că povestea a stârnit curiozitatea soției sale, Gabriela Prisăcariu, care i-a verificat telefonul, dar nu numai.

Dani Oțil spune că dacă de verificările partenerei a scăpat basma curată, nu același lucru se poate spune despre alte anumite personaje. Mai exact, el a primit amenințări din partea unor persoane din Brașov și Cluj.

„Știți aia cu suspensia față în telefon? Am povestit că, atunci când eram burlac, treceam în agendă unele femei „suspensie față”. Mi-a cerut soția telefonul să vadă dacă am și acum pe cineva”, a povestit Dani Oțil la Antena 1.

Se pare că nu toți gustă glumele și povestirile amuzante ale sale și sunt chiar de părere că strică totul cu ceea ce povestește în emisiunea TV.

Recent Dani Oțil a vorbit despre copilăria sa, care nu a fost tocmai fericită. El a mărturisit că a crescut într-o familie modestă și a povestit despre unele dificultățile întâmpinate atunci.

El purta hainele fratelui său mai mare, atunci când lui îi rămâneau mici. De asemenea, nu s-a dus la festivitatea clasei a X-a deoarece adidașii săi nu erau într-o stare bună, iar aceia erau singurii pe care îi avea.

„Îmi aduc aminte că am stat la gratiile școlii… știu exact școala mică, curtea, unde am învățat singur să mă dau pe role, cu niște role roz, că atât am primit de la un unchi care aducea haine de la ajutoare. Eu am avut role roz! (…)

M-am dus special să mă dau cu role roz, să stau la gratii, să îi văd pe colegii mei care dansau și care mâncau sandvișuri, alea cu brânză rasă. Nu m-am dus la reuniune pentru că nu aveam încălțăminte. Îmi era rușine. Și mama mi-a zis: „Dar ești un copil! Ce contează? Îmbracă-te cu ce ai, încalță-te cu ce ai.””, a povestit Dani Oțil.