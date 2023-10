Gabriela Prisăcariu Oțil, model și câștigătoare a emisiunii „Supermodels by Cătălin Botezatu” a dat câteva detalii despre experiențele sale din lumea modeling-ului. Soția lui Dani Oțil a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat în cariera sa, dar și despre pasiunea sa pentru modelling.

Ea a mărturisit că a întâmpinat unele dificultăți în relația cu agențiile de modele, chiar dacă a reușit să se afirme ca model profesionist.

În plus, ea a spus că după o anumită vârstă nu crede că va continua în acest domeniu. Cu privire la posibilitatea de a deschide o agenție de modele în viitor, vedeta spune că nu are astfel de planuri în viitor.

„Am depășit de mult limita de vârstă, deci încă sunt bine! Nu mi-a fost frică, am zis că o să o fac până când o să fiu acceptată și chemată! Când nu o să mai fiu, nu o să mai fiu! Dar, în orice caz, nu mă văd făcând asta la bătrânețe! Cred că are o limită. În niciun caz agenție de modelling! (n.r. nu vrea să își deschidă o astfel de afacere atunci când o să se retragă din modelling) Am o experiență cu aceste agenții. Sunt copii care mă întreabă la ce agenții să meargă.

Nu pot să recomand și îmi pare rău pentru lucrul acesta! În niciun caz nu mi-aș deschide o agenție. Nu m-am gândit încă la lucrul acesta, mai am până atunci! (n.r. dacă să își deschidă o afacere în acest domeniu)”, a spus Gabriela Prisăcariu Oțil pentru ego.ro.