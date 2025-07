O nouă controversă zguduie scena politică românească, după ce jurnalistul Dan Andronic a publicat pe contul său de TikTok o relatare inedită din Norvegia, unde dezvăluie detalii din culisele puterii, în timp ce savurează o cafea pe malul fiordurilor. Andronic aduce în atenție existența unui grup neoficial de consilieri, format din lideri importanți ai mediului de afaceri, care ar avea un cuvânt greu de spus în deciziile Executivului.

Potrivit dezvăluirilor făcute de Andronic în postarea sa, grupul ar fi alcătuit din Iulian Stanciu (EMAG), Mihai Marcu (Medlife) și, potrivit informațiilor obținute de jurnalist, și Gabriel Buzoianu – cunoscut pentru conexiunile din zona energetică. Cei trei, alături de alți oameni de afaceri, nu dețin un statut oficial, dar ar avea o influență semnificativă asupra deciziilor politice și a strategiilor propuse guvernului.

Andronic subliniază că nu există o problemă ca reprezentanți ai mediului privat să ofere expertiză administrației centrale, însă marea provocare este lipsa transparenței:

Grupul de consilieri este descris drept un think-tank discret, a cărui activitate nu este oficializată, dar care, potrivit surselor citate de Andronic, influențează semnificativ prioritățile guvernamentale. În acest context, jurnalistul ridică semne de întrebare cu privire la transparența și legitimitatea unor astfel de aranjamente.

Controversa a escaladat după ce Ilie Bolojan, lider PNL, a afirmat că nu cunoaște detalii despre acest grup, sugerând că ar trebui ca ministrul Dragoș Pîslaru să ofere lămuriri. “Eu cred că știe, totuși”, notează cu subînțeles Dan Andronic, lăsând să se înțeleagă că astfel de declarații ar putea face parte dintr-o strategie de comunicare specifică unei coaliții eterogene, unde fiecare decizie e negociată cu grijă, iar consensul e tot mai greu de atins.

Andronic punctează că într-o coaliție formată din multiple partide, deciziile nu pot fi luate unilateral, fără să existe riscul unor reacții sau tensiuni în rândul partenerilor de guvernare.

Consilieri neoficiali, proveniți din mediul de afaceri – de la EMAG la Medlife, dar și nume controversate din energie – aduc soluții și, uneori, controverse pe masa Executivului. Tensiunile dintre liderii coaliției scot din nou la lumină problema transparenței, într-o scenă politică unde deciziile se negociază, iar aplauzele nu vin niciodată unanim.

