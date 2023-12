Gabriela Prisăcariu are hernie de disc. Soția lui Dani Oțil are zilnic dureri. Fie că stă pe spate, în picioare sau pe scaun, durerile persistă. În fiecare zi, face recuperare. Singura soluție este să stea întinsă pe podea.

Totuși, durerile revin la scurt timp. A fost nevoită să-și facă injecții pentru a reduce durerile. A apelat chiar și la calmante și picături speciale.

„Încep o nouă săptămână așa cum am încheiat-o și pe cealaltă și anume cu recuperarea mea la spate. Am o durere cumplită de spate, care este acolo non-stop, indiferent că stau jos, indiferent că stau în picioare, indiferent că stau… Singurul lucru care mă relaxează e să mă întind pe podea.

Am aflat recent că am o hernie de disc, de aici și această durere. Vin zilnic la recuperare! Am făcut RMN, am hernie de disc, fac recuperare, mi s-au făcut două injecții în spate pentru că nu mă lasă această durere deloc, iar cu calmante și cu toate picăturile începe ușor, ușor să mă lase.

După ce mă lasă și pe mine durerea trebuie să încep și exercițiile. Făceam foarte multă sală înainte, dar nu îmi lucram deloc mușchii spatelui și asta a fost o greșeală mare. Ce m-a ajutat foarte mult… mi-am luat pentru acasă un brâu, corset și tot timpul cât stau cu Tiago folosesc acest brâu, pentru că nu am voie să-l ridic pe Tiago, dar este imposibil, așa că port acest brâu care mă ajută foarte tare, surprinzător îmi susține foarte bine toată zona spatelui”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu prin intermediul contului ei de Instagram.