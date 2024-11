Sebastian Onac, cofondator al Centrului Maria Beatrice din Alba Iulia, a fost invitat special la Podcastul “Esențial”, difuzat exclusiv pe canalul de YouTube „HAI România!”. În cadrul emisiunii, el și-a dezvăluit povestea tristă care a dus, însă, la construcția primului Campus Medical din România dedicat Copilului nou-Născut Prematur. Acesta va fi inaugurat în luna mai a anului 2025.

“Tot ce facem noi acum facem din frustrarea pe care am trăit-o noi în România timp de doi ani. Am vrut să dăm un sens tragediei din viața noastră”, a declarat Sebastian Onac.

Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia a fost înființat de Sebastian Onac împreună cu soția lui, în anul 2011. Acesta are capacitatea de a trata aproximativ 700 de copii. Centrul are o echipă de 50 de medici de neurologie pediatrică, recuperare, medicină fizică, balneologie, kinetoterapie, logopedie, psihologie clinică, psihoterapie, printre multe alte specializări. În primăvara anului 2025, soții Onac vor deschide noul Campus Maria Beatrice.

Acesta va avea capacitatea de a trata peste 2000 de copii anual. Noul campus va dispune și de laborator de teste genetice, neonatologie, neurologie pediatrică, recuperare psihică, fizică, ortopedie pediatrică și nutriție.

“Acest proiect are ca scop să salveze viețile acestor copii, în ideea că viața nu înseamnă doar să trăiești”, a explicat Sebastian Onac.

Noul Campus Medical Maria Beatrice are o suprafață de 5000 de metrii pătrați. Campusul va dispune și de teren exterior de 6000 de metrii pătrați dedicat recuperării în aer liber prin terapie cu căței și căluți, și grădinii senzoriale. “Centrul are, de asemenea, panouri solare și termodinamice cu pompe de căldură. Încercăm să-l facem cât se poate de “verde””, a spus Sebastian Onac.

În plus, pentru a lupta împotriva risipei de apă potabilă, Sebastian Onac a decis să insaleze un sistem de colectare a apei pluviale curate de pe 2000 de metrii pătrați de acoperiș. Investiția în acest campus, până la momentul actual, este de 5 milioane de euro. Sebastian Onac preconizează că va ajunge la 6 milioane de euro până la finalizare.

Soții Onac au dat naștere acestui proiect cu intenția de a salva viețile copiilor care se nasc prematur. Și-au dorit să le ofere altor bebeluși din România o șansă pe care fetița lor, din cauza sistemului medical limitat, nu a obținut-o: șansa de a avea o viață normală.

“Nu știu de ce lucrurile au mers atât de greu în cazul nostru, dar am pierdut trenul. Soția a avut vizite la doi ginecologi în timpul sarcinii. Am avut vizite și la neurolog pediatru ulterior, și ni s-a spus că totul este în regulă. Cum să fie totul în regulă, și după șase luni să fie copilul diagnosticat cu paralizie cerebrală?

Căutând tratamente și soluții pentru fetița lor, soții Onac au ajuns în cele din urmă la un centru din Ucraina. Acolo terapia copilului născut prematur era abordată într-un mod holistic, implicând întreaga familie.

Din frustrarea și tristețea pe care au simțit-o cei doi părinți, s-a născut determinarea de a acționa. Pe drumul înapoi spre România, Sebastian Onac și-a imaginat cum ar fi să poată oferi României ceea ce a descoperit el la centrul din Ukraina.

“Desigur, acum noi am depășit cu mult ceea ce aveau cei de la centrul din Ukraina la vremea respectivă.”

Proiectul a început la un nivel foarte mic, nimeni nu și-a imaginat unde se va ajunge.

“Am început să cer ajutorul autorităților, însă nu am avut succes”, a povestit Sebastian Onac.

“Eu am câștigat locul I la concursul Crizantema de Aur, categoria Romanță Cultă. Cunoșteam mulți cântăreți, tenori, oameni influenți din lumea muzicii. În cele din urmă am reușit să organizăm un concert la care am cântat și eu alături de ei, pentru a lansa ideea acestui proiect.

Scopul era să vedem dacă prinde. Și au început să sune telefoanele. Concertul s-a transformat într-o serie de concerte pe care le-am organizat în mai multe orașe din țară, pentru a promova proiectul. Așa am început proiectul Centrului Maria Beatrice.”