Parcarea rezidențială este tot mai căutată în municipiul Brașov, iar licitațiile organizate de primărie atrag un interes crescut din partea localnicilor. În cartierul Valea Cetății, în cadrul unei proceduri recente, un locuitor a oferit 3.850 de lei pe an pentru un loc de parcare, o sumă care a atras atenția prin valoarea ridicată.

Totuși, nu este un caz izolat, ci doar un exemplu al cererii tot mai mari din zonă. Reatribuirea spațiilor libere continuă, iar primăria urmează un program detaliat pentru toate cartierele.

Parcarea rezidențială reprezintă o prioritate pentru mulți locuitori din Brașov, în special în cartierele aglomerate. În Valea Cetății, au avut loc deja două sesiuni de reatribuire, iar alte două sunt programate pentru săptămâna viitoare.

Potrivit reprezentanților administrației locale, din cele 315 locuri disponibile, o parte nu s-au ocupat, dar au existat situații în care brașovenii au licitat sume considerabil mai mari decât prețul minim.

„Săptămâna aceasta am avut două proceduri în acest cartier, iar săptămâna viitoare vom avea alte două, în cadrul cărora locurile libere din acest cartier sunt puse la dispoziția brașovenilor. Deși am avut 315 locuri de parcare libere și nu s-au ocupat toate, unii brașoveni au preferat să ofere sume mult mai mari decât suma minimă de închiriere pentru a ocupa un anumit loc de parcare, cât mai aproape de locuință. Astfel, pe lângă această sumă foarte mare, de 3.850 lei, au mai fost atribuite locuri de parcare la 2.400 lei pe an, 2.100 lei, 2.000, 1.900, 1.700 și 1.510 lei pe an”, a precizat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Parcarea rezidențială va face obiectul unor noi sesiuni în perioada următoare, în alte cartiere ale orașului. Următoarele proceduri vor avea loc în 12 și 14 august, la Școala Gimnazială nr. 25, începând cu ora 9:00, scriu cei de la Radio România Brașov.

Până în prezent, au fost ocupate 262 de locuri, iar cele rămase vor fi scoase din nou la licitație. În cartierul Noua, sesiunile sunt planificate pentru 19 și 21 august, la Școala Gimnazială nr. 9 Nicolae Orghidan. În Astra 2, reatribuirea se va desfășura în mai multe etape, în funcție de zonele stabilite.

Parcarea rezidențială este distribuită conform unui regulament ce stabilește ordinea priorităților pentru participanți. Inițial, au acces persoanele care nu dețin niciun loc de parcare, au domiciliul în zona vizată și autoturismul înmatriculat la acea adresă.

Dacă rămân locuri libere, sunt acceptați și alți solicitanți, în anumite condiții. În ultima etapă pot participa și cei care deja au un loc și vor să obțină unul suplimentar pentru al doilea autovehicul.

Cei care doresc să participe trebuie să se prezinte cu actele în original: cartea de identitate sau buletinul și certificatul de înmatriculare al autoturismului, care să aibă inspecția tehnică periodică valabilă.

De asemenea, sunt necesare și copii ale documentelor solicitate pentru atribuirea locului de parcare. În cazul în care cererea a fost deja depusă anterior, vor fi prezentate acte valabile pentru actualizarea dosarului. Copiile documentelor trebuie semnate de solicitant, pe propria răspundere, pentru conformitate.

În situația în care titularul cererii nu poate fi prezent la procedură, acesta are posibilitatea de a desemna o altă persoană care să îl reprezinte. Este necesară o împuternicire redactată de mână, la care se vor anexa copiile actului de identitate și ale certificatului de înmatriculare al autoturismului, inclusiv dovada inspecției tehnice periodice valabile.

Pentru o bună desfășurare a procedurilor, se va permite participarea unei singure persoane pentru fiecare cerere.