Sebastian Onac a realizat, în urma unei tragedii personale, cât de nepregătit este sistemul din România – și nu numai – cu privire la problema nașterilor premature. “În 2023 s-au născut undeva la 155 de mii de copii. Dintre aceștia, 25 800 s-au născut prematur. În condițiile în care tendința nașterilor este în scădere, ponderea nașterilor premature este în creștere”, a spus el. De asemenea, Sebastian Onac a menționat faptul că în ultimii patru ani, ponderea nașterilor premature s-a dublat.

Cauzele nașterilor premature tot mai frecvente

Cauzele acestor cifre îngrijorătoare sunt multiple. “Poluarea vieții noastre este principala cauză. Aici nu mă refer doar la apă, mâncare, aer, ci la întregul nostru ritm cotidian. Acesta include stresul cotidian și magnetismul din jurul nostru care ne înconjoară. În interiorul omului, la nivel celular, există electricitate. De aceea, cu cât avansează mai mult tehnologia, cu atât ne dereglează mai tare organismul. Va trebui să ne obișnuim cu faptul că se vor naște din ce în ce mai mulți copii prematur. Este o reacție a organismului și nu avem ce să facem. Realitatea este că trăim o viață toxică”, a dezvăluit Sebastian Onac.

Sistemul medical din România a luat măsuri în ultimii ani în ceea ce privește problema nașterilor premature, dotând majoritatea spitalelor cu tot mai multe incubatoare. “Asta înseamnă că sunt salvate tot mai multe vieți ale acestor copii care se nasc prematur. Dar viață nu înseamnă doar să trăiești. Viață înseamnă să poți merge, să poți vorbi, să te poți bucura. Adică, să ai o viață de adult normală. Aici venim și intervenim noi.”

Viața nu înseamnă doar să trăiești

După ieșirea din incubator, copilul nou născut trebuie monitorizat în primul an de viață. Acest lucru este realizat cu succes de secțiile de neonatologie și neurologie pediatrică ale spitalelor din țară. Însă, din cei aproximativ 25 de mii de copii care se nasc prematur anual în România, aproximativ 7000 au nevoie de intervenție terapeutică la ieșirea din incubator.

Problema în România este că nu există posibilități de a face terapie recuperatorie pentru nou născutul prematur în cazul în care acesta are nevoie. “Lucrurile sunt foarte limitate în România. În acest sens, noi construim acum un campus medical dedicat copilului născut prematur, prevenției și intervenției timpurii care va putea trata 2000 de copii. Acest proiect are ca scop să salveze viețile acestor copii, în ideea că viața nu înseamnă doar să trăiești”, a explicat Sebastian Onac.

Noul Campus Maria Beatrice va fi inaugurat în 2025

În prezent, există un Centru Maria Beatrice în Alba Iulia, înființat de Sebastian Onac împreună cu soția lui. Acesta are capacitatea de a trata aproximativ 700 de copii. Centrul actual funcționează din 2011 și are o echipă de 50 de medici de neurologie pediatrică, recuperare, medicină fizică, balneologie, kinetoterapie, logopedie, psihologie clinică, psihoterapie, printre multe alte specializări. Noul Campus Medical Maria Beatrice, care își va deschide porțile în luna mai 2025, are o suprafață de 5000 de metrii pătrați. Campusul va dispune și de teren exterior de 6000 de metrii pătrați dedicat recuperării în aer liber prin terapie cu căței și căluți, și grădinii senzoriale. “Centrul are, de asemenea, panouri solare și termodinamice cu pompe de căldură. Încercăm să-l facem cât se poate de “verde””, a spus Sebastian Onac.

“Avem două bazine de hidroterapie și un canal de educare și reeducarea mersului care au un nivel al apei variabil în funcție de înălțimea copilului, cu ajutorul unui bazin compensator. De asemenea, 12 dușuri și 25 de chiuvete sunt încălzite cu pompe de căldură și panouri termodinamice”. În plus, pentru a lupta împotriva risipei de apă potabilă, Sebastian Onac a decis să insaleze un sistem de colectare a apei pluviale curate de pe 2000 de metrii pătrați de acoperiș.