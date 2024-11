Își pierd legumele valoarea nutritivă?

Un nutriționist dietetician calificat pe nume Barbara Intermill spune că legumele proaspete sunt întotdeauna cele mai bune dacă sunt disponibile și nu își pierd nutrienții importanți dacă sunt gătite prea mult sau lăsate în frigider prea mult timp. Fructele și legumele care sunt congelate sau conservate sunt culese atunci când sunt cele mai coapte și, de obicei, manipulate imediat, ceea ce ajută la păstrarea nutrienților.

Orientările dietetice actuale pentru americani pentru 2020-2025 spun că oamenii ar trebui să mănânce o gamă variată de legume, cum ar fi „proaspete, congelate și conservate”. Puteți mânca legume congelate sau conservate, iar acestea vă pot salva viața într-o situație în care nu puteți obține alimente care trebuie păstrate la rece.

Sarea nu este folosită pentru a menține prospețimea alimentelor conservate

Cum rămâne cu sarea? Mealtime.org spune că Alianța Alimentelor Conservate spune că sarea sau sodiul nu sunt folosite pentru a menține prospețimea alimentelor conservate. Ajunge cu căldura și frigul. Este în regulă să căutați versiuni cu mai puțină sare dacă aveți nevoie. De asemenea, puteți scurge și clăti legumele și fasolea din conserve pentru a scăpa de cel puțin 40% din sarea suplimentară.

Este interesant faptul că Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spun că pizza, mezelurile, carnea sărată, pâinea, rulourile, burgerii și sandvișurile sunt alimentele care au cel mai mult sodiu. Conservele nu se află nici măcar în top 10.

Cum rămâne cu vitaminele, mineralele și alte lucruri bune? Unele, cum ar fi licopenul (pigmentul roșu sănătos din roșii) și betacarotenul (pe care organismul îl transformă în vitamina A), sunt de fapt mai bune în legumele care au fost încălzite și conservate.

Vitamina C are o poveste diferită. Este vitamina care este cel mai puțin solidă; căldura și aerul o pot descompune cu ușurință. Cu toate acestea, o analiză publicată în 2021 în revista Antioxidants spune că noile tehnologii au făcut posibil ca multe alimente conservate să își păstreze conținutul de vitamina C.