Obligatoriu pentru cei care stau la curte. Ținând evidența vremii, lucrând solul pentru a reține mai multă umiditate, udând bine și verificând în mod regulat nivelul de umiditate din pământ, puteți decide cu privire la cât de des ar trebui să udați o grădină de legume. Iată ce vă sfătuiește marthastewart.com.

Udarea corectă a grădinii de legume este esențială pentru o recoltă reușită. Nu este vorba doar de câtă apă folosești. Cunoașterea celor mai bune și celor mai proaste momente este la fel de importantă. Udarea în momentul nepotrivit va crea un mediu în care bolile plantelor pot prospera, punând în pericol recoltele.

Evitați udarea zilnică a grădinii la sfârșitul zilei. Udarea grădinii după apusul soarelui înseamnă că plantele vor rămâne ude toată noaptea, creând condiții ideale pentru boli.

„Cel mai prost moment al zilei pentru a uda legumele este seara, mai ales după apusul soarelui”, spune Adrienne Roethling, grădinar-șef la o proprietate privată. „Legumele cu frunze și tulpini groase urăsc să rămână ude”, adaugă ea.

Folosirea unui furtun sau a oricărei alte metode care implică udarea de sus este foarte riscantă.

„Acest lucru poate crea condiții care favorizează dezvoltarea bolilor și presiunile agenților patogeni, deoarece apa nu se evaporă ușor de pe frunze”, spune Damon Abdi, profesor asistent de horticultură peisagistică la AgCenter, Universitatea de Stat din Louisiana.

Deși udarea în timpul pauzei de prânz poate părea o abordare bună, acest moment al zilei are dezavantajele sale.

„Udarea după-amiaza apare, probabil, ca o idee de moment – fie că oamenii se grăbesc la muncă și nu se gândesc la asta până nu se întorc, fie că nu este o sarcină prioritară dimineața”, spune Abdi. „Irigațiile aplicate se pot evapora în soarele de după-amiază înainte de a avea șansa de a se absorbi în sol”, spune Abdi. „Vânturile de după-amiază pot exacerba evaporarea”, explică el.

Cel mai bun moment pentru a uda grădina de legume este dimineața.

„Ca toți sportivii, plantele care înfloresc și produc fructe trebuie să se hidrateze și să absoarbă nutrienții necesari pentru a crește dimineața devreme”, spune Ginny Rosenkranz, maestru grădinar la Colegiul de Agricultură și Resurse Naturale al Universității din Maryland.

„În acest fel, plantele pot muta nutrienții în zonele care au nevoie, înainte de a se opri atunci când temperaturile depășesc 29 de grade Celsius”, adaugă expertul.

Udarea dimineața ajută la prevenirea deteriorării frunzelor, deoarece soarele mai blând de dimineață evaporă excesul de apă fără a usca solul.

„Soarele și temperaturile vor usca frunzele, iar solul va fi umed pe tot parcursul zilei”, spune Roethling. „Acest lucru va ajuta la reducerea problemelor foliare și la menținerea plantelor hidratate”, susține el.

Cele mai eficiente tehnici de udare sunt blânde, menținând legumele hidratate, dar nu îmbibate cu apă.

Instalați tuburi de irigare prin picurare: Găurile mici din tuburile de picurare permit o udare constantă și concentrată, menținând plantele umede fără a le umezi frunzișul.

Puneți sistemul de irigare pe un cronometru: Asociați un sistem de irigare cu tuburi de picurare cu un cronometru cu furtun, astfel încât să nu fie nevoie să țineți evidența momentului (sau a duratei) udării.

Uitați-vă la vreme: Dacă serviciul meteo local anunță ploi abundente sau o săptămână de averse constante, opriți sistemul de irigare.